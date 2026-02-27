Alunos da Bordalo Pinheiro inauguram exposição “Olhar O Parque” no CCC

O Centro Cultural e Congressos (CCC) e o Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro inauguram, no próximo dia 5 de março, a exposição “Olhar O Parque”. A cerimónia de abertura está agendada para as 18h00, no foyer do CCC.

A mostra reúne trabalhos desenvolvidos pelos alunos do referido agrupamento escolar. As obras foram criadas no âmbito da disciplina de Complemento à Educação Artística, contando com o apoio pedagógico da disciplina de Ciências Naturais. O tema central da exposição constitui uma homenagem aos animais que habitam o Parque D. Carlos I.

Esta iniciativa encontra-se integrada no Plano Cultural de Escola e realiza-se no contexto da II Bienal Cultura e Educação.

