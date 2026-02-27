Sexta-feira, 27 _ Fevereiro _ 2026, 16:26
Homem detido por 20 crimes de furto na região Oeste

Homem detido por 20 crimes de furto na região Oeste

Redação
Um homem de 41 anos foi detido no passado dia 23 de outubro por 20 crimes de furto na região Oeste, pelo Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha.

A investigação relaciona-se com furtos em estabelecimentos de ensino, centros sociais, casa mortuária e igrejas nos concelhos do Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos e Alcobaça. Durante a operação, a GNR realizou uma busca domiciliária e diligências que confirmaram a prática dos 20 crimes.

Na sequência da detenção, foi apreendido um gorro passa-montanhas, um par de luvas, uma lanterna frontal de cabeça, um aparelho powerbank, três chaves de fendas, uma chave estrela, um spray lubrificante, dois pares de sapatilhas e uma tesoura.

O indivíduo tem antecedentes criminais por furto e tráfico de estupefacientes e possuía um mandado de detenção e condução a estabelecimento prisional para cumprimento de pena efetiva por outros furtos. Após a detenção e comunicação dos factos ao Tribunal Judicial das Caldas da Rainha, o homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional das Caldas da Rainha.

Além disso, o detido foi constituído arguido por dois crimes de furto em estabelecimentos escolares ocorridos no concelho do Cadaval, com os autos remetidos ao Tribunal Judicial de Alenquer.

Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Torres Vedras.

