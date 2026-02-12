B.Pinheiro na luta contra a Depressão

Iniciativa chamou a atenção para a importância da empatia e do autocuidado

O Dia Mundial de Combate à Depressão foi assinalado a 13 de janeiro, na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro.

Sob o mote “Como posso cuidar de mim e dos outros?”, foi lançado um desafio às turmas da escola secundária, ao pessoal docente e não docente, convidando os diferentes grupos a refletir sobre a importância do autocuidado, da empatia e também da atenção ao outro.

A ação foi promovida pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro e dirigiu-se a toda a comunidade escolar.

“A proposta consistiu na elaboração na sala de aula de frases que expressassem atitudes, gestos ou pensamentos que podem contribuir para o bem-estar emocional individual e coletivo”, explicou Susana Nogueira, psicóloga do SPO, à Gazeta das Caldas.

As frases criadas neste contexto foram colocadas num cartaz disponibilizado junto do SPO, criando um espaço simbólico de partilha, sensibilização e união em torno da saúde mental.

Com esta atividade, explicou a psicóloga, o SPO pretendeu reforçar a importância de falar sobre as emoções, quebrar estigmas associados à depressão e lembrar que pequenos gestos — como ouvir, apoiar e respeitar o tempo do outro — podem fazer uma grande diferença.

“Os nossos jovens enfrentam grandes desafios, mesmo agora com a intempérie há quem se sinta muito sozinho”, acrescentou Susana Nogueira. Como tal , é importante “conseguir colocarmo-nos no lugar do outro e apostar em pequenos gestos para fazer a diferença.

Segundo a responsável, cuidar da saúde mental é uma responsabilidade de todos, e a escola é um espaço fundamental para promover “relações mais humanas, atentas e solidárias”.

O Agrupamento Bordalo Pinheiro possui quatro psicólogos e, segundo Susana Nogueira, o SPO tem apostado em algumas dinâmicas de promoção de competências emocionais para quem integra esta comunidade escolar caldense.