BiblioLed está a celebrar o primeiro aniversário

Para aceder a este serviço, os leitores têm que estar inscritos numa biblioteca municipal

Comemorou-se o 1º aniversário da BiblioLED – a biblioteca pública para Leitura e o Empréstimo Digital – que é disponibilizada ao público através da Biblioteca Municipal das Caldas. Trata-se de um serviço de empréstimo gratuito de livros digitais e audiolivros disponibilizado através das bibliotecas municipais aderentes que integram a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP).

Financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), – na medida Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores – este serviço oferece leituras em smartphones, tablets e e-readers com empréstimos de 21 dias.

- publicidade -

A BiblioLED é uma biblioteca pública – que funciona desde 27 de janeiro de 2025 – e os interessados em aceder aos seus serviços terão que ser leitores de uma biblioteca municipal. Para aceder a esta plataforma, os caldenses terão que ter uma senha e password para poder entrar na plataforma da BiblioLed.

Segundo a bibliotecária Aida Reis, a BiblioLED tem como objetivo promover os hábitos de leitura e também pretende oferecer “novos serviços de qualidade relacionados com a leitura à comunidade”.

Também se pretende “contribuir para o desenvolvimento das competências digitais”, disse.

A responsável pela biblioteca das Caldas explicou também que há no concelho caldense 262 utilizadores, 161 utilizadores ativos e ao longo do primeiro ano do serviço somaram-se 1329 empréstimos.

Do catálogo da BiblioLED disponibilizam-se obras de ficção e de não ficção na sua maioria em língua portuguesa mas também há alguns livros estrangeiros. Podem também ser disponibilizados obras para crianças e jovens mas é necessário, para poder ser descarregado, a autorização do encarregado de educação.

“Há também novidades e livros temáticos sobre escritores como João Tordo”, disse a bibliotecária.

No futuro, as redes intermunicipais de bibliotecas do Oeste terão que assegurar as aquisições de novos livros para a BiblioLED. “O que adquirimos agora são licenças digitais de utilização. “Teremos que fazer uma análise sobre o que é que os utilizadores preferem ler para depois efetuar as futuras aquisições”, contou Aida Reis. No fundo, a partir de qualquer lado, é possível fazer o download do livro que se pretende ler podendo,através desta plataforma ,ser descarregado nos dispositivos digitais.

A BiblioLED é, como tal, um complemento do serviço de empréstimo dos livros físicos e com este novo serviço que aposta forte nos serviços digitais “conseguimos chegar a mais leitores”, rematou a responsável. Estão disponíveis mais de 1500 livros digitais e audiolivros nesta plataforma. Para aceder à BiblioLed pode-se visitar o site https://www.biblioled.gov.pt