Concerto solidário na Expoeste atraiu mil pessoas

23 de maio, houve 12 horas de atuações na Expoeste.

Bárbara Tinoco, Tiago Bettencourt, DJ Ride e Stereossauro foram os cabeça de cartaz do Concerto Solidário C.A.U.S.A. – Comunidade, Ação, União, Solidariedade e Apoio.

O evento foi organizado pela Associação cívica – Movimento Viver o Concelho (MVC) e contou com a presença de cerca de mil pessoas. O bilhete custou 10 euros e era gratuita a entrada para menores de 12 anos.

A maioria das pessoas veio juntar-se à festa a partir do meio da tarde, altura em que se aproximava a atuação dos cabeças de cartaz.

Liderado por Teresa Serrenho, o núcleo duro da associação MVC coordenou as muitas operações necessárias a esta realização. Juntaram-se cerca de 60 voluntários que permitiram com que tudo pudesse resultar neste mega-evento, pensado para auxiliar as vítimas das tempestades que aconteceram no início deste ano sobretudo em Leiria e concelhos vizinhos.

“Desde a primeira hora que temos ajudado vítimas das tempestades”, disse Teresa Serrenho, contando que têm feito intervenções rápidas nas casas das pessoas, sobretudo das que não obtiveram respostas por parte das seguradoras.

Bernardo Alexandre é músico e atualmente vive nas Caldas. Dirigiu-se à Associação MVC com a ideia de realizar o concerto solidário e esta aceitou o seu desafio, desde a primeiro hora. Juntou-se também a comunidade internacional que vive na região que depressa arregaçou as mangas para ajudar quem mais precisa. Ao todo, a associação já contribuiu diretamente para a reconstrução de 20 casas, num investimento de 12 525 euros. Este valor “apenas espelha o que gastámos em mão de obra”, disse Teresa Serrenho explicando que o dinheiro angariado na bilheteira vai permitir dar continuidade a este trabalho. “A sociedade civil devia orgulhar-se de poder dar esta ajuda”, especificou a responsável do grupo. Do núcleo duro fizeram parte sete elementos que coordenaram a operação logística da iniciativa.

Assim que começaram a contactar grupos, Bárbara Tinoco e Tiago Bettencourt disseram logo que sim, que marcariam presença. Juntou-se ainda o grupo de Eugénio Contente e os The Peackles, além da cantora Joana Oliveira, o Trio de Eugénia Contente, os Brass Dass, entre tantos outros grupos locais.

Além do mais, o MVC concedeu a exploração do bar à Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, na Marinha Grande, que teve um prejuízo de 300 mil euros com a tempestade, tendo ficado sem o seu espaço.

Música uniu-se à solidariedade

Da maratona dos concertos, Gazeta das Caldas conversou com alguns músicos e a opinião foi unânime: todos os artistas estavam satisfeitos por poder integrar a iniciativa de cariz solidário.

Para João Paiva, músico dos The Peackles, grupo que se dedica a homenagear os Beatles este foi “é um dia especial e o objetivo foi cumprido. Foi mesmo um prazer atuar aqui”, afirmou depois do concerto.

Por seu lado, a cantora Joana Oliveira sublinhou que adorou participar neste evento onde se uniram “solidariedade, cultura e cantar em casa”.

Na sua opinião “faz-se tudo com união e com uma certa capacidade intercultural”. Eugénia Contente também gostou de atuar na iniciativa que marcou a sua estreia solidária, atuando em nome próprio. Para a artista, que atuou recentemente no Centro de Artes e no Festival de Jazz do Valado dos Frades, “foi um gosto integrar este evento solidário”.

Bárbara Tinoco contou ao público que estava um pouco constipada mas feliz por fazer parte da iniciativa. Amiga de Holly (músico e produtor caldense, irmão de Ride), a cantora contou que este lhe fez um roteiro sobre o que visitar e onde comer nas Caldas e que adorou ter estado a usufrui de uns momentos de paz no Parque. Todos os artistas se congratularam por poder participar nesta maratona que vai continuar a levar alento e reconstrução a quem sofreu com as tempestades do início deste ano.

nnarciso@gazetadascaldas.pt