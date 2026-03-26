Conservatório fez espetáculo que lotou o CCC

Conservatório de Música reuniu alunos das Caldas e do Bombarral em espetáculo

Foi com o grande auditório do CCC repleto de gente que se realizou, a 18 de março, o espetáculo “O Principezinho”.

Esta foi uma produção que reuniu intérpretes do Ensino Artístico Especializado que frequentam os cursos de Música e de Teatro do Conservatório das Caldas, fechando assim o segundo período da escola de música. “Vivemos tempos conturbados onde os valores surgem um pouco distorcidos e por isso decidimos apostar num espetáculo sobre este livro, tentando mostrar uma mensagem positiva e de esperança”, disseram Bernardo Mendes e Luís Santos – professores de piano e de trompa e de Classe Conjunto, respetivamente – e também diretores pedagógicos do Conservatório local.

- publicidade -

Ao todo, o espetáculo envolveu cerca de duas centenas de alunos, metade do total dos elementos que frequentam esta escola que tem instalações nas Caldas e que também funciona no Bombarral.

Fizeram parte do evento – que adaptou a obra de Antoine de Saint-Exupéry – alunos que frequentam o 6º ano até àqueles que já estão no ensino secundário, ou seja, com idades entre os 10 e os 18 anos.

O espetáculo que entretanto será preparado para assinalar o final do ano letivo prevê que tenham “em palco os 400 alunos”, ou seja, participarão todos os que frequentam o Conservatório.

Na parte musical participaram orquestras de cordas, de guitarras e coros daquela escola.

Os músicos, que estudam nas Caldas e no Bombarral, tiveram oportunidade de se reunir nos ensaios finais que decorreram na semana antes da realização na Expoeste. “Com 200 alunos foi bom podermos contar com aquele grande espaço”, disseram os docentes que agradecem a todas as entidades, caldenses e bombarralenses, que apoiaram na logística.

Do curso de teatro participaram os estudantes do quinto ano que são estreantes nestas andanças e, por isso, com algum receio de “falhar as suas falas. Foi importante tranquilizá-los e acompanhá-los nesta primeira vez em palco”, contaram Bernardo Mendes e Luís Santos.

Entre os músicos estiveram no grande palco do CCC estudantes que frequentam a disciplina de Técnicas Teatrais aplicadas à Performance que visa ensinar aos músicos técnicas para estar mais à vontade nas atuações em palco.

Segundo os professores “faria sentido voltar a repetir este grande espetáculo”. E inclusivamente tiveram muitos pedidos por parte de professores que estão a estudar aquela obra em sala de aula. Algumas educadoras e professoras trouxeram as suas turmas para poder assistir ao ensaio geral do espetáculo que adaptou “O Principezinho”.

“Gostaríamos de chegar a todos os alunos das Caldas e do Bombarral com este ou com outro evento”, referiram os diretores pedagógicos acrescentando que até o grande auditório do CCC começa a ser pequeno para as suas necessidades. Amigos e familiares dos alunos do Conservatório esgotaram o CCCuma semana antes. Ao todo, o Conservatório de Música já ultrapassa os 400 estudantes nos dois polos (Caldas e Bombarral), que aprendem não só música, mas também teatro.