Peça feita em parceria com Évora na Praça da Criatividade

Teatro da Pessoa, sediado em Óbidos, estreou espetáculo feito em parceria com associação de Évora e com base num mito curdo

A Praça da Criatividade, em Óbidos recebeu a 20 e 21 de março, a estreia do espetáculo “Shahmaran – Uma imensidão de vozes”. Trata-se de uma criação Do Teatro da Pessoa e da Associação Porta 37, que é de Évora.

A peça contou com quatro atrizes em palco Andrea Fernandes, Ana Maria Malta, que representam a associação de Évora e ainda Ana Sequeira e Maria Eduarda, do Teatro da Pessoa. Nos dois dias, assistiram a esta peça 140 pessoas.

- publicidade -

Este foi o momento da apresentação pública de um projeto artístico que resulta de um trabalho de criação e colaboração que foi uma cocriação desenvolvida em Óbidos e Évora, Atrizes responsáveis pelos dois grupos realizaram um curso no âmbito do projeto Erasmus Mais em Diyarbakir, no Sul da Turquia.

Segundo Tânia Leonardo, responsável pelo Teatro da Pessoa que se deslocou àquele país, a nova criação reflete sobre o mito curdo de Shahmaran, uma guardiã da sabedoria e da cura que era meia mulher, meia serpente.

“E traz uma mensagem em que se afirma que a sabedoria sem pureza no coração só traz a destruição”, explicou a encenadora que ainda acrescentou que o arranque das atividades deste projeto ainda contou com a participação online de mulheres curdas de Diyarbakir (Turquia) e que partilharam com alunos do Ensino Secundário dos concelhos de Óbidos e Évora “o que é ser mulher num território que é ocupado por uma outra cultura”. Ao todo estiveram envolvidos mais de 120 estudantes, num exercício de partilha e reflexão sobre o conceito de liberdade na sociedade contemporânea.

Ainda durante o processo de criação, o próprio público foi convidado a acompanhar o andamento da peça e a dar a sua opinião, respondendo à pergunta “A tua liberdade é diferente da minha?”.

Segundo a responsável “recebemos mais de uma centena de contributos que nos chegaram de vários países”.

Há ainda excertos dos testemunhos das mulheres curdas e também das respostas que chegaram através das redes sociais deste projeto que une mitologia curda e colaborações de mulheres curdas e de estudantes de Évora e de Óbidos.

“Shahmaran – Uma imensidão de vozes” vai estar em digressão e a peça será apresentada em S. Braz de Alportel, Évora, Lisboa e noutras localidades do país. O processo de criação decorreu na Escola de Artes da Universidade de Évora e no Convento de São Miguel das Gaeiras (Óbidos), onde a equipa deu continuidade ao trabalho de pesquisa e criação deste espetáculo de 65 minutos e que se destina a maiores de 14 anos. A criação e a encenação é de Tânia Leonardo e a música original da peça é de Bernardo Amaral, estudante de música do Conservatório de Música de Castelo Branco.

O espetáculo foi apoiado pela DGartes, pelo Município de Óbidos e pela Escola de Artes da Universidade de Évora.