Há um novo espaço dedicado a D. Policarpo

Abriu em Frei Domingos, uma aldeia da Benedita, uma escola-museu que foi frequentada e é dedicada ao cardeal D. José Policarpo

A Escola-Museu D. José Policarpo foi inaugurada no sábado,18 de abril, Dia dos Monumentos e Sítios, na aldeia de Frei Domingos, na freguesia da Benedita.

A inauguração contou com a presença do secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos e o bispo auxiliar de Lisboa, D. Nuno Cordeiro e ainda familiares de D. José Policarpo. O governante inaugurou este novo espaço com o edil alcobacense, Hermínio Rodrigues e, segundo nota de imprensa, este salientou que o novo espaço “nos convida a refletir sobre a importância de preservar, valorizar e transmitir o nosso património às nossas gerações”.

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O edil alcobacense ainda acrescentou que “hoje é fundamental que o património se afirme como um espaço vivo, dinâmico e participado”, defendendo que deve ser entendido “não apenas como memória do passado, mas como lugar de encontro, criação e valorização contínua, capaz de envolver a comunidade e projetar o território no futuro”, refere a mesma nota.

Esta Escola-Museu é um projeto de valorização de um espaço histórico ligado à infância de D. José Policarpo e que resulta de uma iniciativa da autarquia alcobacense, que contou com o apoio da Leader Oeste.

O novo núcleo museológico resulta de uma requalificação que preserva a memória do edifício escolar, que data de 1930, ao mesmo tempo que este foi também adaptado a uma função museológica e pedagógica.

Além do núcleo dedicado a D. José Policarpo há um segundo núcleo que é dedicado à educação em Portugal e que inclui um friso cronológico dedicado à evolução deste setor ao longo do tempo. Este é mais um museu que passará a integrar a rede musológica alcobacense. Foi também inaugurada uma escultura, no pátio da escola, que dedicada ao prelado e que é da autoria do artista alcobacense, Bugalho Ferros.

D. José Policarpo – que é natural de Alvorninha – tinha ligações familiares à Benedita e acabou por frequentar aquela escola, que hoje se transformou em núcleo museológico. O prelado fez a segunda e a terceira classe na escola de Frei Domingos. Segundo Alberto Guerreiro, responsável pelos museus de Alcobaça, D. José Policarpo tinha grande afeto pelo local. Inclusivamente em momentos chave da sua carreira eclesiástica “fez questão de visitar a escola e até de entrar em contacto com a sua antiga professora”.

Além de se contar a história do ensino primário em Portugal é ainda feita a contextualização da sala de aula. Presentes estão modelos de mobiliário, referentes a várias épocas e que mostram como era uma antiga sala. No núcleo referente a D. Policarpo, foram cedidos pela família do prelado e também pelo Patriarcado. Por seu lado os objetos escolares resultaram de uma recolha pelas escolas do concelho. O novo núcleo teve a colaboração da Junta de Freguesia da Benedita, do Centro Recreativo e Desportivo de Frei Domingos e da Paróquia de N. Sra. da Encarnação da Benedita.

No final pediu-se à população para que se aproprie do espaço e que mantenha vivo e partilhado. A escola museu pode ser visitada de quinta a domingo, entre as 14h00 e as 18h00.