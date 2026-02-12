Traço Lusitano para apreciar na Art4Family

Obras de portugueses e do autores do mundo lusófono podem ser vistos até março. Segue-se cerâmica

Abriu ao público, ao fim da tarde de sexta-feira, 6 de fevereiro, a exposição Traço Lusitano,na Galeria Art4Family.

Artistas portugueses estão representados por originais e obras gráficas nesta mostra eclética nos estilos, técnicas e em relação às correntes artísticas. As obras pertencem à coleção da própria galeria.

José Guimarães também marca presença em obras onde usou várias técnicas, desde a serigrafia até à cerâmica.

Da mostra faz parte uma obra de serigrafia sobre mármore de Júlio Pomar à qual se juntam peças em porcelana de Amadeu de Sousa Cardoso e também serigrafias de Nadir Afonso e de Armanda Passos.

A coletiva também inclui propostas de Paulo Ossião e Américo Silva e de Sofia Areal. “Temos em diálogo pinturas de autores portugueses, lusófono s e também transatlânticos”, disse João Paulo Cunha, o responsável pela galeria, enquanto faz uma visita guiada pela coleção de obras da Art4Family, agora patentes ao público.

Primeiro apresentou trabalhos de artistas dos PALOPs como são os casos de Malangatana, Roberto Chichorro e de Kiki Lima e seguir mostrando pinturas lusas de Noronha da Costa, Cruzeiro Seixas, e de Artur Bual.

Numa segunda sala estão obras de artistas que participaram em eventos relacionadas com a educação como Luzia Lage e José Lourenço. Num terceiro espaço, o destaque é dado aos autores que se dedicam à arte urbana.

Entre obras de Ram, Gonçalo Mar, Ozearv e Bellini está um trabalho de Ad Fuel, artista que possui uma das intervenções do parque de estacionamento do Montepio. Presente está ainda uma proposta de Zé Carvalho, artista de arte urbana, formado na ESAD.CR.

Segundo o médico e galerista, a Art4Family quer continuar a apostar nas parcerias e, como tal, tem prevista a realização de uma mostra de artistas cabo-verdianos contemporâneos. Para março, João Paulo Cunha diz que decorrerána galeria uma mostra de cerâmica da Associação de Artesãos das Caldas em parceria com artistas de Deruta, cidade que é também um centro de cerâmica e que tem vários projetos conjuntos com as Caldas da Rainha.

“Traço Lusitano”, que tem obras à venda, vai estar patente nesta galeria – que está a completar o seu terceiro aniversário – até meados do mês de março.