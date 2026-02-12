Coletiva de cerâmica em destaque na Bohio Creative

Alunos da artista Mariana Sampaio mostram peças de cerâmica em galeria situada no centro da cidade

No sábado, 7 de fevereiro, a galeria Bohio Creative, situada na Praça da Fruta, abriu portas a uma nova exposição.

Desta vez são os alunos da artista plástica e ceramista Mariana Sampaio, que tem o seu atelier nos Silos que apresentam as peças feitas nos cursos que a autora desenvolve no seu atelier.

Ao todo estão a expôr alunos de cerâmica de 2024 e 2025 que assim têm oportunidade de mostrar à comunidade o que aprenderam no curso artístico de cerâmica que a artista coordena e que tem a duração de nove meses. “A cada mês aprendem uma técnica de cerâmica de construção e outra de decoração diferentes”, explicou a autora, que aos sábados de manhã também ensina cerâmica aos mais novos. Tem alunos a partir dos seis anos.

Estão a expôr a 15 elementos – cada um apresenta em média três peças – e há alunos portugueses e estrangeiros que vivem na região. Há pois aprendizes de cerâmica oriundos de África do Sul, Irlanda, Israel, EUA e da Rússia.

A maioria veio para Portugal usufruir da sua reforma mas também há aprendizes a partir dos 30 anos.

A mostra integra peças variadas, de olaria, mural, de escultura, uma mais decorativas outras mais utilitárias. “Foi muito bom pois vieram quase todos os alunos com as famílias”, disse Mariana Sampaio que tem constatado um maior interesse pela cerâmica, nos últimos anos e “até pelo seu lado terapêutico”.

Mariana Sampaio tem estado ligada à Casa de Portugal, em Macau, onde tem desenvolvido workshops e até editou recentemente um livro sobre azulejaria portuguesa.

A exposição desta vez mostra obras feitas em faiança mas Mariana Sampaio está a pensar mudar o tipo de pasta que utiliza no seu atelier. Irá usar barro da Bajouca, “mais híbrido e que permite baixa e média temperatura, o que o torna mais interessante para trabalhar à roda”.

A mostra coletiva de cerâmica dos alunos de Mariana Sampaio poderá ser apreciada na Bohio Creative até ao dia 27 de fevereiro. Funciona de terça a sexta-feira, das 11h00 às 16h00 e aos sábados, entre as 11h00 e as 15h00.