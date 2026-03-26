CT Caldas apura cinco equipas para os nacionais

O Clube de Ténis de Caldas da Rainha conquistou três títulos de campeão e dois de vice-campeão nos Campeonatos Regionais de Equipas dos Escalões Juvenis, concluídos a 22 de março. Com estes resultados, cinco equipas do clube garantiram o apuramento para os respetivos campeonatos nacionais que decorrem no verão.

O CT Caldas participou em seis dos sete campeonatos regionais disponíveis. As equipas de Sub-14 Masculinos, Sub-16 Femininos e Sub-18 Femininos alcançaram o primeiro lugar. Os escalões de Sub-12 Mistos e Sub-18 Masculinos terminaram na segunda posição. O conjunto de Sub-14 Masculinos assegurou o título após um triunfo por 3-2 frente ao CETL, alinhando com Duarte Cristiano Silva, Manuel Henninger, Matthis Defour, Miguel Araújo, Alexander Seligman e Manuel Tonelo, orientados pelo treinador Tomás Sedas.

Além das provas coletivas, os atletas do CTCR registaram resultados em torneios individuais. No Torneio de Nível A de Sub-16, realizado nas Caldas da Rainha, Matilde Figueiredo sagrou-se campeã, vencendo a colega de equipa Maria Milhões Maia na final. Na etapa MiniSpin em Pombal, Charlotte Seligman foi a vencedora e Lourenço Inácio terminou no terceiro lugar. Na

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Marinha Grande, no Torneio de Nível C de Sub-12, Francisco Nogueira e Vasco Rebelo chegaram à final.

Na competição de Interclubes de Seniores Masculinos da 3.ª Divisão, a formação composta por Duarte Sousa, Filipe Rebelo, Rodrigo Silva, António Sérgio Váriz e Diogo Saraiva registou uma derrota por 2-3 diante do CETL. Nos escalões de veteranos (+55 anos), no Torneio de Nível C em Tomar, José Correia venceu a prova, tendo Rui Fanha como finalista vencido.