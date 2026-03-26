João Almeida na estrada até domingo

Ao fim de duas etapas o caldense estava a 10 segundos do líder

O ciclista caldense João Almeida está atualmente e até domingo a participar na 105ª edição da Volta à Catalunha.

A prova arrancou na segunda-feira, num percurso maioritariamente plano, com mais de 170 quilómetros a começar e terminar em Sant Feliu de Guíxols, mas com uma subida de primeira categoria. João Almeida ficou em 23º, a 10 segundos do líder, o francês da Ineos, Godon, e a 6 do segundo, o belga Remco Evenepoel (da Redbull Bora).

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O segundo dia foi novamente plano, com perto de 170 quilómetros novamente, agora entre Figueres e Banyoles. Num final ao sprint, conquistado pelo dinamarquês Magnus Cort Nielsen, da Uno-X, João Almeida guardou-se, mas viu o seu colega de equipa na UAE Emirates XRG Sprint, Ivo Oliveira, fazer oitavo lugar.

O caldense está assim a 10 segundos do líder, mas falta correr praticamente tudo na prova. Para quarta-feira estava prevista nova etapa com chegada ao sprint, mas a partir de hoje, quinta-feira, com a quarta etapa, as dificuldades já não param até ao final, no domingo, em Barcelona.

Para esta quarta etapa está prevista uma chegada em alto, a Vallter, que promete emoções e ataques à classificação geral, bem como na sexta-feira, com três passagens em montanhas de primeira categoria e uma de segunda, antes da chegada ao Coll de Pal. O sábado é novamente de montanhas, de Berga a Queralt, antes de uma derradeira etapa na qual também se antevê grande espetáculo, com o pelotão a enfrentar sete passagens ao Alt del Castell de Montjuic, numa etapa com mais de 95 quilómetros.

João Almeida tem uma história interessante na Catalunha, com dois terceiros lugares conquistados em 2023 e 2022 (sendo o segundo melhor jovem, prémio que tinha vencido no ano anterior com um sétimo na geral). Na última participação do ciclista de A-dos-Francos, em 2024, registou um nono lugar. Ao nível de etapas tem uma vitória na etapa 4 de 2022, com chegada a Boí Taüll, dois terceiros lugares, um num contrarrelógio em 2021 e um na etapa cinco de 2023, com chegada a Lo Port, além de vários top10.

Este ano João Almeida já tem um segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana e um terceiro na Volta ao Algarve.