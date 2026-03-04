Frederico Silva aguarda avião fretado pela ATP para sair dos Emirados

O tenista caldense Frederico Silva disse hoje que aguarda pelo avião fretado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP) para retirar os jogadores que estão em Fujairah, após o cancelamento do torneio, devido a ataques aéreos nos Emirados Árabes Unidos.

“A ATP tinha sugerido um voo charter de Muscat para Milão, mas teríamos de ser nós a assumir os custos, que eram cinco mil euros cada um. Então, continuámos à procura de outras opções. Entretanto, hoje, a ATP disse que os custos desse voo seriam assumidos por eles e, assim, vamos acabar por aproveitar essa hipótese, que sai na quinta-feira de Muscat”, contou o jogador natural das Caldas da Rainha, em declarações à Lusa.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra alvos israelitas, bases norte-americanas na região e outras zonas estratégicas nos países vizinhos, entre os quais os Emirados Árabes Unidos.

Já na terça-feira os destroços de um drone intercetado pelas defesas antiaéreas provocaram um incêndio numa instalação petrolífera a cerca de 15 quilómetros do local do torneio, que acabou por ser cancelado e os jogadores aconselhados a aguardarem no hotel.

“Hoje, as coisas aqui estiveram tranquilas. Conseguimos ir um pouco ao clube. Acabámos por nos mexermos um bocado, não estivemos o dia todo fechados no hotel, o que acabou por ser bom. Sabemos que noutros sítios as coisas não acalmaram, mas aqui, pelo menos em Fujairah, temos a impressão de que não houve nada de grave”, relatou.

Frederico Silva, de 30 anos, conta que o plano de saída de Fujairah passa por “uma viagem de autocarro, organizada pela ATP, com partida na quinta-feira”, logo pela manhã rumo a Muscat, capital de Omã, de onde sairá o avião com destino a Milão.

“Vamos chegar amanhã [quinta-feira], às 22:30, a Milão, neste voo da ATP, e depois, na sexta-feira de manhã, seguimos para Lisboa. Vou ficar uma ou duas semanas em Portugal, a treinar em terra batida, para depois jogar um torneio na Croácia nessa superfície”, revelou o número 240 do ranking mundial.

*com agência Lusa