Rodrigo Amaro recandidata-se à presidência do Caldas SC

Atual dirigente avança para um novo mandato de três anos, elegendo a sustentabilidade financeira e a melhoria das infraestruturas como prioridades

Rodrigo Amaro anunciou formalmente a sua recandidatura à presidência do Caldas Sport Clube. O atual dirigente, que lidera o emblema há cerca de três anos, propõe-se a um novo mandato trienal sob o lema “Sangue Novo, os valores de sempre”. O ato eleitoral deverá realizar-se durante o corrente mês de março.

Na declaração de apresentação da recandidatura, Rodrigo Amaro fez um balanço da gestão entre 2024 e 2026, período durante o qual a direção afirma ter devolvido “estabilidade ao clube como um todo”. O presidente destacou a implementação de um modelo de gestão financeira baseado em centros de custos e a reativação de modalidades. “Alcançámos resultados positivos que abriram a porta a uma gestão mais sólida e com verdadeira perspetiva de futuro”, declarou.

Para o próximo triénio, a lista candidata apresenta-se com uma direção renovada, integrando elementos da atual equipa e novos membros. O dirigente sublinha que a candidatura não parte “do zero”, mas sim de uma “base sólida”, tendo como objetivo a consolidação do trabalho realizado.

Os pilares estratégicos do projeto assentam na sustentabilidade financeira, na melhoria das infraestruturas e num projeto desportivo que a direção classifica como ambicioso. “Queremos um Caldas competitivo, estável e preparado para o futuro, com decisões responsáveis”, afirmou Rodrigo Amaro.

O presidente em exercício referiu ainda o peso institucional dos 110 anos de história do clube, descrevendo a liderança do Caldas SC como uma “missão” de compromisso com os sócios e a cidade. “É respeito pela nossa história (…), feita por gerações de homens e mulheres que construíram o clube que hoje temos”, concluiu.