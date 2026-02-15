Frederico Silva conquista primeiro título Challender

Frederico Silva conquistou este domingo o seu primeiro título ATP Challenger, que junta aos 20 da categoria Futures que já contava no seu palmarés. O tenista caldense venceu o Coromandel Chennai Open, na Índia, ao vencer o argentino Federico Gomez em três sets, com os parciais de 6-4, 6-7(10) e 6-4.

O caldense esteve sempre no comando do encontro e teve oportunidade para o fechar ao segundo set, depois de ter beneficiado de cinco match points, embora apenas um deles no próprio serviço. No terceiro set, voltou a estar sempre no comando, conseguiu o break para fazer o 3-1 e serviu para fechar a partida aos 5-3, mas Gomez conseguiu o break no único jogo de serviço de Frederico Silva em que conseguiu pontuar. Mas na resposta o caldense conseguiu novamente o break, à segunda tentativa e ao sétimo ponto de encontro.

No circuito profissional desde 2013, Frederico Silva, que no próximo mês de maio completa 31 anos, garantiu o seu primeiro título da categoria Challenger à quinta tentativa, depois de ter marcado presença em quantro finais, a última das quais no ano passado em Vila Real de Santo António.

Com esta vitória, Frederico Silva deverá subir cerca de 30 lugares no ranking ATP. O caldense continua agora na Índia para disputar mais um Challenger, em Nova Deli.