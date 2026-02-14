António Morgado bisa na Figueira Champions Classic

Caldense da UAE atacou a sete quilómetros da meta e bateu ao sprint o espanhol Alex Aranburu para obter a segunda vitória da temporada
António Morgado alcançou este sábado a segunda vitória da época ao vencer também pela segunda vez a Figueira Champions Classic, a prova de abertura do calendário nacional do ciclismo e uma das duas provas nacionais que integram a Pro Series (antigo World Tour).
O ciclista de Salir do Porto, com o dorsal número 1 de campeão em título, fez uma corrida bem ao seu estilo. Depois de algumas movimentações na fase inicial da corrida, foi na última volta que a UAE Emirates XRG fez a sua jogada. Brandon McNulty acelerou na derradeira passagem na subida do Parque Florestal, a 20 quilómetros da meta. Uma aceleração forte que o próprio António Morgado chegou a ter que forçar para fechar alguns metros que se abriram. Na frente formou-se então um grupo de seis ciclistas. A sete quilómetros da meta, o espanhol Alex Aranburu, da Cofidis, tentou isolar-se já depois da subida ao Enforca Cães. Morgado foi o único a responder e lançou ele próprio um contra-ataque que deixou os dois isolados na frente. E assim seguiram até à meta. Aranburu tentou surpreender o caldense a cerca de 200 metros da meta, chegou a ter cerca de meia bicicleta de vantagem, mas António Morgado ainda tinha energia guardada para responder e ir buscar a vitória.
Esta foi a segunda vitória da época para António Morgado, depois do triunfo no Troféu Calvià, no Challenge de Maiorca, e os 250 pontos angariados colocam-no como o quinto ciclista no ranking UCI desta temporada, juntando aos dois triunfos dois segundos lugares, obtido também no Challenge de Maiorca.
Para António Morgado, segue-se agora a Volta ao Algarve, que se disputa de 18 a 22 deste mês e na qual terá já a companhia de João Almeida.