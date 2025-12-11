Os juniores do Caldas venceram no sábado o Vieirense por 1-3 e assumiram a liderança da Divisão de Honra da AF Leiria, beneficiando da derrota do Marinhense no dérbi com o SL Marinha. Um bis de Diogo Pereira, a abrir e a fechar o marcador, e outro de Salvador Gomes garantiram o triunfo da equipa comandada por Nelson Santos. O Caldas é agora primeiro classificado de um campeonato de juniores que se está a revelar bastante competitivo, com SL Marinha e Marrazes a apenas um ponto e o Marinhense agora a dois.
Nesta jornada, o Peniche venceu por 2-0 o Pelariga e deixou o último lugar. No dérbi concelhio, o Alcobaça venceu o Beneditense por 0-5.
Este sábado o Caldas recebe o U. Serra.
Juniores do Caldas assumem liderança na Divisão de Honra
