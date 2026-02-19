Desporto MVD conquista nove medalhas nas jornadas nacionais Por Joel Ribeiro - 19 de Fevereiro, 2026 0 6 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Os atletas de Sub-11, Sub-15 e Sub-19 medalhados na 1.ª jornada nacional Clube caldense somou pódios nas competições de Não Seniores e Veteranos Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -