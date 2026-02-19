Forte de S. Miguel reabre na Nazaré após reparação dos estragos

O Forte de S. Miguel Arcanjo, na Nazaré, que se encontrava fechado na sequência da depressão Kristin, reabre ao público na quinta-feira, informou hoje a câmara.

“Após o levantamento da situação de calamidade e concluídas as intervenções necessárias para minorar os estragos provocados pelas recentes tempestades, o Forte de São Miguel Arcanjo reabre ao público”, divulgou a Câmara da Nazaré nas suas redes sociais.

De acordo com o município, do distrito de Leiria, o monumento ligado às ondas gigantes reabre na sexta-feira, dia 19.

- publicidade -

“Foram realizados trabalhos de reparação e consolidação que permitem garantir as condições de segurança para visitantes e colaboradores”, pode ler-se no comunicado da autarquia.

O forte, popularmente conhecido por “farol”, localizado sobre o promontório do Sítio da Nazaré, ultrapassou em janeiro a marca de três milhões de visitantes desde que foi aberto ao público, em 2014, segundo dados da Câmara Municipal, que gere o monumento cedido pelo Estado desde 2017.

*com agência Lusa