Quinta-feira, 19 _ Fevereiro _ 2026, 14:45
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
- publicidade -
Início Sociedade Forte de S. Miguel reabre na Nazaré após reparação dos estragos

Forte de S. Miguel reabre na Nazaré após reparação dos estragos

Por
Redação
-
0
19

O Forte de S. Miguel Arcanjo, na Nazaré, que se encontrava fechado na sequência da depressão Kristin, reabre ao público na quinta-feira, informou hoje a câmara.

“Após o levantamento da situação de calamidade e concluídas as intervenções necessárias para minorar os estragos provocados pelas recentes tempestades, o Forte de São Miguel Arcanjo reabre ao público”, divulgou a Câmara da Nazaré nas suas redes sociais.

De acordo com o município, do distrito de Leiria, o monumento ligado às ondas gigantes reabre na sexta-feira, dia 19.

- publicidade -

“Foram realizados trabalhos de reparação e consolidação que permitem garantir as condições de segurança para visitantes e colaboradores”, pode ler-se no comunicado da autarquia.

O forte, popularmente conhecido por “farol”, localizado sobre o promontório do Sítio da Nazaré, ultrapassou em janeiro a marca de três milhões de visitantes desde que foi aberto ao público, em 2014, segundo dados da Câmara Municipal, que gere o monumento cedido pelo Estado desde 2017.

*com agência Lusa

Loading

- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.