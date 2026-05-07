Pelicanos saem da época do lado ‘errado’ da reviravolta

Caiu o pano sobre a Liga 3 versão 2025/26 para o Caldas, que numa última jornada para cumprir calendário até estiveram a ganhar, mas permitiram a reviravolta nos minutos finais contra o já despromovido 1.º Dezembro.

Não deixa de ter uma certa nota de ironia que o pelicano, depois de ter vencido por cinco vezes esta época por 2-1 depois de ter estado primeiro em desvantagem, três delas na fase de manutenção e descidas, tenha encerrado também assim a prova, mas do lado contrário da reviravolta.

Mesmo sem nada por decidir, a partida teve ainda assim intensidade, sobretudo no arranque. O Caldas deu o mote, com João Tarzan e Farinha a combinarem numa primeira ameaça logo ao segundo minuto. Mas depois foi o 1.º Dezembro a assumir o controlo. Com uma postura muito pressionante no meio-campo defensivo do Caldas. Logo na resposta, Malé atirou ao poste depois de ganhar o drible a Zé Gata, num aviso claro para a defesa caldense. O remate foi o mote para uma fase complicada para os pelicanos, com os sintrenses a acumularem rapidamente cinco remates.

O Caldas respondeu com eficácia. Aos 17 minutos, Farinha serviu João Vieira, que “tabelou” com Edu Borges e, cara a cara com Fábio, não desperdiçou, colocando os caldenses em vantagem.

A equipa da casa manteve a pressão e chegou ao empate já perto do intervalo. Aos 44 minutos, Pape Fuhrer apareceu na pequena área a finalizar um cruzamento de Kamika. Os sintrenses ainda tiveram oportunidade de ouro para dar a volta na primeira parte, Duarte Almeida brilhou ao defender uma grande penalidade cobrada por Vitó.

Na segunda parte, o jogo manteve-se aberto, embora com o 1.º Dezembro sempre mais próximo da baliza. O jovem guarda-redes do Caldas voltou a destacar-se aos 55 minutos, com uma grande defesa a um remate à queima de Harramiz, mantendo a igualdade. O camisola 20 do 1.º Dezembro foi, ao mesmo tempo, desequilibrador no ataque da equipa da casa, e também perdulário.

O Caldas, mesmo mais preso de movimentos, também ameaçou, nomeadamente num livre de Pipo que embateu no poste, ao minuto 81.

Não marcou o Caldas, marcou o 1.º Dezembro. Aos 86 minutos, Jorge Bernardo cruzou para a área e, perante alguma passividade defensiva, Lisandro Menezes desviou para o fundo das redes, fixando o resultado final.

Jogo solidário com a Tekever este domingo

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