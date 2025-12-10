Pepo tem lesão no LCA e não joga mais esta época

Pepo, médio do Caldas SC, contraiu uma lesão no ligamento cruzado anterior e não vai poder jogar mais esta temporada. O criativo de 31 anos estava pré-convocado para disputar o Campeonato Africano das Nações, que se inicia ainda este mês.

Pepo foi forçado a sair ao minuto 24 da partida contra o Amora, no dia 30 de novembro, com suspeitas de lesão grave no joelho. O prognóstico acabou por se confirmar, tendo o Caldas comunicado esta terça-feira que “os exames revelaram que se trata de uma lesão no ligamento cruzado anterior”.

A lesão irá obrigar a uma intervenção cirúrgica para corrigir a rutura dos ligamentos, o que, de acordo com o clube, “obrigará a longos meses de recuperação”.

- publicidade -

“Hoje sou obrigado a fazer uma pausa que nunca imaginei ter de enfrentar nesta fase tão decisiva da época. A lesão no ligamento cruzado anterior é dura, inesperada e, acima de tudo, difícil de aceitar”, disse o jogador numa declaração nas redes sociais.

“Quem vive o futebol sabe o quanto cada treino e cada jogo significam, especialmente quando tudo se decide em pequenos detalhes. Ficar de fora agora dói — dói no corpo, mas dói ainda mais na alma. Sinto tristeza por não poder ajudar os meus companheiros dentro de campo e sinto frustração por ver interrompido um caminho pelo qual tanto lutei. Mas, no meio de tudo isto, existe também algo muito forte dentro de mim: esperança. Esperança de que este desafio me vai tornar ainda mais preparado. Esperança de que vou voltar mais forte, mais maduro e mais consciente do meu valor”, continuou.

O médio realça que a recuperação vai ser “longa, exigente e cheia de momentos difíceis”, mas que “a confiança no futuro mantém-me de pé”. “Sei também que tenho ao meu lado pessoas que acreditam em mim. O meu foco agora é cuidar do corpo e da mente, para regressar ao relvado com a mesma paixão de sempre — ou talvez até maior.

Voltarei. E quando o fizer, será com toda a força que este momento me está a ensinar a reunir”, concluiu.

O clube também deixou uma mensagem ao seu camisola 5: “Este foi um duro golpe nos teus sonhos e na vontade de ajudar o clube a cumprir os seus objetivos, e também a seleção de Moçambique. Mas… estamos certos de que voltarás mais forte. Porque nesta casa nenhum atleta enfrenta batalhas sozinho”.