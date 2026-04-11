Rodrigo Amaro eleito para segundo mandato no Caldas com 95,3% dos votos

Rodrigo Amaro, presidente em exercício do Caldas SC, foi este sábado eleito para um segundo mandato à frente dos destinos do clube, e viu a sua recondução validada por 95,3% dos sócios votantes na assembleia eleitoral.

Numa assembleia geral que teve 136 sócios inscritos, dos quais 128 exerceram o direito de voto, a direção recebeu 122 votos válidos, quatro brancos e dois nulos, sendo o órgão com maior percentagem de votação.

Fernanda Almeida, que exerceu por duas ocasiões a presidência da direção do Caldas, tendo sido, inclusivamente, a primeira mulher no cargo, é a nova presidente da Mesa da Assembleia Geral, eleita com 112 votos, 14 brancos e dois nulos, enquanto o Conselho Fiscal passa a ser liderado por Filipe Mateus, que também regressa aos órgãos sociais do clube, eleito com 115 votos, 11 brancos e dois nulos.

- publicidade -

A tomada de posse será na sexta-feira, 17 de abril, ao final da tarde no Campo da Mata.

Antes da eleição, Rodrigo Amaro apresentou um balanço globalmente positivo dos últimos dois anos e traçou metas ambiciosas, mas sustentadas, para o novo mandato, sublinhando a ideia de continuidade no trabalho desenvolvido.