Início Diversos Obras de requalificação do campo de futebol de S. Martinho estão em...

Obras de requalificação do campo de futebol de S. Martinho estão em curso

Por
Redação
-
0
4

Intervenção representa um investimento de 352.730 euros na instalação de piso sintético

A instalação do piso sintético no Campo de Futebol de São Martinho do Porto já se encontra em curso, anunciou o Município de Alcobaça. A intervenção tem como objetivo a melhoria das infraestruturas desportivas disponíveis no concelho.

A empreitada foi adjudicada pelo valor de 352.730 euros e os trabalhos no recinto estão a ser conduzidos pela Junta de Freguesia de São Martinho do Porto, que conta com o apoio do Município.

- publicidade -

O investimento na requalificação deste equipamento desportivo visa reforçar a promoção da atividade desportiva e do bem-estar da comunidade local.

- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.