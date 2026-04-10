Obras de requalificação do campo de futebol de S. Martinho estão em curso

Intervenção representa um investimento de 352.730 euros na instalação de piso sintético

A instalação do piso sintético no Campo de Futebol de São Martinho do Porto já se encontra em curso, anunciou o Município de Alcobaça. A intervenção tem como objetivo a melhoria das infraestruturas desportivas disponíveis no concelho.

A empreitada foi adjudicada pelo valor de 352.730 euros e os trabalhos no recinto estão a ser conduzidos pela Junta de Freguesia de São Martinho do Porto, que conta com o apoio do Município.

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O investimento na requalificação deste equipamento desportivo visa reforçar a promoção da atividade desportiva e do bem-estar da comunidade local.