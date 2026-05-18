Vai viajar para o estrangeiro a partir de Portugal? Porque é que o eSIM é a escolha inteligente

Viajar para fora de Portugal é, há muito, algo comum, se não mesmo habitual. Alguns fazem uma curta escapadela urbana na Europa, outros planejam um longo itinerário de viagem na Ásia e muitos trabalham remotamente e saltam continuamente de um país para outro. Em todos estes casos, a Internet móvel torna-se não apenas uma conveniência, mas uma necessidade imperativa.

É por isso que cada vez mais viajantes estão a optar pelo eSIM em vez do clássico cartão SIM de plástico. Este cartão SIM digital permite-lhe ligar-se à rede antes da partida, evitar dificuldades com os operadores locais e utilizar a Internet imediatamente após a aterragem.

Uma das opções mais convenientes para utilizadores de Portugal é oferecida pela Yesim.app, que permite ativar o serviço eSIM internacional em minutos através de uma aplicação, sem necessidade de se deslocar à loja da operadora. Isto é especialmente útil se precisar de internet imediatamente após a sua chegada, por exemplo, para solicitar um transfer, utilizar cartões ou comunicar através de mensagens instantâneas. Este formato é, há muito, o padrão para os utilizadores de viagens modernos.

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Por que razão o eSIM é melhor do que um cartão SIM normal quando se viaja

O clássico cartão SIM de viagem há muito que é considerado a única solução para a conectividade móvel no estrangeiro. No entanto, hoje em dia está a ser ativamente substituído pelo cartão SIM virtual, o que torna a ligação mais rápida e mais conveniente.

As principais vantagens de um cartão eSIM para viajantes são óbvias:

a ativação é totalmente online;

não é necessária entrega física;

instalação instantânea do perfil;

capacidade de armazenar várias operadoras num único dispositivo;

alternar rapidamente entre planos de dados.

Se anteriormente, para se ligar à Internet no estrangeiro, era necessário procurar um ponto de venda de comunicações local, apresentar documentos e aguardar a ativação, agora basta instalar o perfil através da aplicação. Pode instalá-lo através do Google Play ou da App Store.

Para turistas de Portugal, isto é especialmente relevante quando viajam para países onde o registo de um cartão SIM local pode demorar muito tempo.

Como funciona o eSIM antes de viajar

A principal vantagem de um cartão SIM digital é a possibilidade de se preparar com antecedência. O utilizador pode ligar-se à Internet enquanto ainda está em casa, em Portugal. O processo para o utilizador é normalmente o seguinte:

selecione o seu país de destino;

adquira um plano de dados adequado;

obtenha um código QR ou perfil de ativação;

instale o pacote através das definições do seu smartphone;

ative o pacote à chegada.

A Internet começa então a funcionar automaticamente quando se liga a uma rede no país de destino. Isto evita a situação em que, após a chegada, tem de procurar Wi-Fi ou utilizar um cartão SIM de roaming de dados caro da sua operadora local.

Como configurar um eSIM no iPhone e no Android

A instalação do eSIM demora apenas alguns minutos e não requer conhecimentos técnicos.

Se utilizar um iPhone, vá a Definições, depois a Rede móvel e clique em Adicionar eSIM;

Para utilizadores de Android, o procedimento é semelhante: aceda a Definições, depois a Ligações, vá para Gestor de SIM e clique em Adicionar eSIM.

Antes de instalar e utilizar um número virtual, é importante verificar se o dispositivo suporta esta tecnologia. Pode fazê-lo antecipadamente através da lista de telemóveis compatíveis com eSIM para evitar surpresas desagradáveis antes da sua viagem. Os dispositivos modernos são geralmente compatíveis:

iPhone XR e modelos mais recentes;

Samsung Galaxy S20+;

Google Pixel;

alguns modelos da Xiaomi;

os modelos topo de gama da Oppo e da Huawei.

Também é útil atualizar o seu sistema operativo e desativar a VPN antecipadamente, uma vez que isso pode, por vezes, interferir com o carregamento correto do perfil.

Que problemas enfrentam os viajantes com o roaming normal

Muitos utilizadores continuam a confiar no roaming internacional padrão das operadoras portuguesas. Mas, na prática, esta acaba por ser frequentemente uma solução cara e inconveniente. As complexidades típicas podem ser descritas da seguinte forma:

custos de tráfego elevados;

velocidade instável;

ligação automática a redes fracas;

pacotes de dados limitados;

condições de preços complexas.

Isto é especialmente notório quando se viaja para fora da UE. Na Ásia, África ou América Latina, utilizar o roaming padrão pode resultar em custos inesperados. É por isso que o cartão SIM virtual é uma solução mais racional para quem deseja controlar os custos.

Por que a Yesim é adequada para viajar a partir de Portugal

Ao escolher um serviço eSIM internacional, é importante considerar não só o preço, mas também a conveniência da ativação, a cobertura e a estabilidade da rede.

A Yesim é uma plataforma internacional especializada em comunicação móvel digital para viajantes. O serviço permite-lhe ligar-se à Internet em dezenas de países através de uma aplicação, sem cartão físico e sem ter de esperar pela ativação. Isto é especialmente conveniente para utilizadores de Portugal, uma vez que todo o processo demora apenas alguns minutos e é adequado tanto para iPhone como para Android.

Ao contrário de muitos operadores, o serviço está focado em cenários de viagem. Isto significa conectividade rápida, planos de dados transparentes, sem contratos de longo prazo e funcionamento estável em diferentes países. Esta abordagem é particularmente útil para quem muda frequentemente as suas rotas de viagem.

Considerações finais

Para os viajantes de Portugal, o eSIM torna-se a forma mais conveniente de se manterem online no estrangeiro. Este cartão SIM digital permite-lhe evitar a procura de operadores locais, evitar o roaming dispendioso e ligar-se à Internet antes da partida.

A utilização de soluções como o Yesim.app torna as viagens internacionais muito mais fáceis, especialmente se precisar de uma ligação rápida à Internet logo após a aterragem. E uma verificação prévia dos telemóveis compatíveis com eSIM ajuda a garantir que o dispositivo está totalmente pronto para a ligação.