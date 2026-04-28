O tempo quente chegou e mostramos como criar uma zona de lazer superrefrescante para os miúdos

Chega o calor e, quase sem você perceber, o jardim se torna o centro da vida familiar. Uma prova disso é ver como as crianças começam a espiar pela janela com aquele olhar que diz tudo. Se você tem algum espaço ao ar livre, como um jardim, um terraço ou até mesmo um pequeno pátio, com certeza poderá aproveitá-lo neste verão.

A água, o melhor plano quando o calor aperta

Há algo instintivo na relação entre as crianças e a água, pois não é preciso convencê-las. O importante é ter à mão a solução adequada para o espaço que você tem. As piscinas desmontáveis ou infláveis são uma opção muito prática, e o melhor é que existem modelos pequenos para que os bebês possam se divertir e refrescar na água, e até versões maiores, nas quais as crianças já podem nadar e organizar seus próprios jogos aquáticos; elas são montadas em pouco tempo, não exigem obras e, no final da temporada, são guardadas sem complicações.

Ao redor da piscina, vale a pena pensar um pouco no ambiente. Um tapete antiderrapante torna a saída da água mais confortável para os pés descalços, e um guarda-sol ou uma tenda proporciona aquele momento de sombra necessário para criar um ambiente fresco e perfeito para relaxar. Além disso, procure duas ou três espreguiçadeiras para os adultos, e você já terá a base de um espaço onde toda a família pode passar a tarde confortavelmente.

- publicidade -

E os acessórios? Boias, pistolas de água e brinquedos de fundo são o que transformam um banho rotineiro em uma tarde memorável. As crianças não precisam de muito para se divertirem, mas uma pistola de água nova ou uma boia em forma de flamingo pode ser o que faz com que elas não queiram sair da água até a hora do jantar.

O churrasco, o complemento que transforma a tarde em um programa completo

Quando as crianças estão entretidas e o sol começa a se pôr um pouco, chega aquele momento do dia em que dá vontade de acender o fogo e preparar algo delicioso. Um bom grelhador é, em muitas famílias, o elemento que transforma uma tarde na piscina em um momento compartilhado, com cheiro de carvão, que as crianças lembram muito melhor do que qualquer parque de diversões; existem modelos compactos e fáceis de usar, pensados para terraços ou jardins sem grandes dimensões.

A graça de combinar a área da piscina com a área do churrasco é que o espaço ganha em ambiente sem que você precise fazer grandes mudanças. Enquanto as crianças brincam, os adultos podem cuidar da churrasqueira a poucos metros de distância, sem perder as crianças de vista.

Para completar o espaço, uma mesa baixa com cadeiras coloridas para os pequenos, um refrigerador portátil com bebidas geladas e, por que não, uma guirlanda de luzes para prolongar as tardes quando o ar esfria um pouco.

Montar uma área de lazer em casa é possível quando você combina água, sombra, um bom local para cozinhar e espaço para as crianças se movimentarem. Dessa forma, você tem tudo o que é necessário para que este verão seja o melhor dos últimos anos.