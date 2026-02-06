Agricultores em Alcobaça com prejuízos sobretudo nas culturas protegidas

Os prejuízos na agricultura da região de Alcobaça, no distrito de Leiria, afetam sobretudo as culturas protegidas, designadamente morangos, framboesas e plantas ornamentais, indicou hoje o presidente da associação de agricultores, referindo que os danos ainda não estão contabilizados.

“Eu diria que as culturas mais afetadas são as culturas protegidas, como é o caso do morango, das framboesas, plantas ornamentais, viveiros de plantas, portanto tudo isso ficou bastante afetado”, afirmou Filipe Ribeiro, em declarações à agência Lusa.

O presidente da Associação de Agricultores da Região de Alcobaça disse ainda não dispor de dados concretos relativamente aos prejuízos causados pelo mau tempo, perspetivando que no final da próxima semana já seja possível avançar com números concretos.

A depressão Kristin, que afetou o território continental na semana passada, provocou estragos em diversas infraestruturas, pelo que há “elevados prejuízos” em estufas, abrigos e armazéns.

Entretanto, referiu Filipe Ribeiro, a região de Alcobaça enfrenta agora um novo problema, que diz respeito aos terrenos saturados de água ou “completamente inundados”.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o encerramento de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

*com agência Lusa