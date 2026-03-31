Alcobaça abre inscrições para o projeto Bairro Comercial Digital

Autarquia disponibiliza plataforma gratuita, cacifos 24 horas e logística internacional para modernizar 200 estabelecimentos locais

A Câmara de Alcobaça abriu as inscrições de adesão ao projeto Bairro Comercial Digital, destinado a cerca de 200 estabelecimentos locais. A fase de implementação visa a modernização do comércio tradicional situado no centro histórico e nas principais vias da cidade.

O projeto oferece aos comerciantes uma plataforma de comércio eletrónico (marketplace) gratuita durante os primeiros três anos. A intervenção inclui também a instalação de cacifos automáticos com funcionamento permanente, o desenvolvimento de uma rede de logística internacional focada em produtos locais emblemáticos e a prestação de apoio técnico personalizado por parte da autarquia.

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Através do formulário online, o município irá proceder à recolha de dados básicos, avaliação da maturidade digital e identificação das necessidades específicas de cada lojista. A adesão ao processo é voluntária e confidencial.

O presidente da Câmara Municipal, Hermínio Rodrigues, refere que este é um “instrumento essencial para ouvir os comerciantes e garantir que o Bairro Comercial Digital responde efetivamente às suas necessidades e expectativas”, classificando a iniciativa como uma “oportunidade de modernização e crescimento sustentável”.

A rede comercial abrange 22 artérias da cidade. Entre os locais intervencionados encontram-se a Praça 25 de Abril, a Praça D. Afonso Henriques, a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra e diversas ruas centrais, como a Rua Doutor Francisco Zagalo, a Rua Engenheiro Duarte Pacheco e a Rua Alexandre Herculano.