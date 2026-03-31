Nove médicos concluem especialidades na ULS do Oeste

Foram aprovados cinco especialistas em Medicina Interna e quatro em Psiquiatria nos hospitais das Caldas da Rainha e Peniche

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste integrou nove novos médicos especialistas, após a conclusão das provas finais de especialidade em Medicina Interna e Psiquiatria, realizadas nos hospitais das Caldas da Rainha e de Peniche, informou a ULS Oeste.

No Hospital das Caldas da Rainha, realizaram-se os exames de Medicina Interna, que resultaram na aprovação de cinco médicos. O processo de avaliação foi presidido por Joana Louro, diretora do Serviço de Medicina Interna das Caldas da Rainha e Peniche. Em simultâneo, no Hospital de Peniche, decorreram as provas de Psiquiatria, conduzidas por Patrícia Frade, diretora do Serviço de Psiquiatria da ULS do Oeste, onde foram aprovados quatro novos especialistas.

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