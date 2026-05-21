Hospital caldense inicia prática de implantação de pacemakers

Um “importante avanço” na diferenciação tecnológica e clínica da instituição na área da cardiologia
No passado dia 5 de maio foram colocados, em dois doentes, dispositivos MICRA – um tipo de pacemaker sem elétrodos (leadless) implantado diretamente no coração através de uma técnica minimamente invasiva. Trata-se da primeira vez que esta operação decorreu no Hospital das Caldas da Rainha, assinalando um “importante avanço” na diferenciação tecnológica e clínica da instituição na área da Cardiologia. De acordo com nota de imprensa da Unidade Local de Saúde do Oeste (ULS Oeste), “esta tecnologia inovadora reduz o risco de complicações associadas aos dispositivos convencionais e promove uma recuperação mais rápida e confortável para os doentes”.
Os procedimentos foram realizados com sucesso por uma equipa multidisciplinar especializada, liderada por Daniel Matos, com a colaboração dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica de cardiopneumologia e de radiologia, Sérgio Fartouce e Lisa Branco, respetivamente, e das equipas de enfermagem e de auxiliares de ação médica do bloco operatório da Unidade das Caldas da Rainha da ULS Oeste.
De acordo com esta entidade, esta atividade dá continuidade ao projeto iniciado na Unidade Hospitalar de Torres Vedras em outubro de 2025, onde já foram realizados 43 procedimentos de estimulação cardíaca-convencional. No passado dia 10 de março foi também efetuado nesta unidade, o primeiro implante MICRA. A implementação desta nova valência resulta da coordenação do diretor do Serviço de Cardiologia, Ernesto de Carvalho, cujo “contributo foi determinante para a sua concretização e desenvolvimento”, refere a ULS Oeste, destacando também o apoio e acompanhamento do conselho de administração, que tem “vindo a promover o reforço da diferenciação tecnológica e da capacidade assistencial da instituição na área cardiovascular”.