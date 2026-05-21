Hospital caldense inicia prática de implantação de pacemakers

Um “importante avanço” na diferenciação tecnológica e clínica da instituição na área da cardiologia

No passado dia 5 de maio foram colocados, em dois doentes, dispositivos MICRA – um tipo de pacemaker sem elétrodos (leadless) implantado diretamente no coração através de uma técnica minimamente invasiva. Trata-se da primeira vez que esta operação decorreu no Hospital das Caldas da Rainha, assinalando um “importante avanço” na diferenciação tecnológica e clínica da instituição na área da Cardiologia. De acordo com nota de imprensa da Unidade Local de Saúde do Oeste (ULS Oeste), “esta tecnologia inovadora reduz o risco de complicações associadas aos dispositivos convencionais e promove uma recuperação mais rápida e confortável para os doentes”.

Os procedimentos foram realizados com sucesso por uma equipa multidisciplinar especializada, liderada por Daniel Matos, com a colaboração dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica de cardiopneumologia e de radiologia, Sérgio Fartouce e Lisa Branco, respetivamente, e das equipas de enfermagem e de auxiliares de ação médica do bloco operatório da Unidade das Caldas da Rainha da ULS Oeste.

- publicidade -

De acordo com esta entidade, esta atividade dá continuidade ao projeto iniciado na Unidade Hospitalar de Torres Vedras em outubro de 2025, onde já foram realizados 43 procedimentos de estimulação cardíaca-convencional. No passado dia 10 de março foi também efetuado nesta unidade, o primeiro implante MICRA. A implementação desta nova valência resulta da coordenação do diretor do Serviço de Cardiologia, Ernesto de Carvalho, cujo “contributo foi determinante para a sua concretização e desenvolvimento”, refere a ULS Oeste, destacando também o apoio e acompanhamento do conselho de administração, que tem “vindo a promover o reforço da diferenciação tecnológica e da capacidade assistencial da instituição na área cardiovascular”.