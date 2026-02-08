Vitória em toda a linha para António José Seguro

António José Seguro venceu em todos os concelhos do país, excepto em Elvas e São Vicente (Madeira), registando 66,8% dos votos, ou seja, mais do dobro do outro candidato, André Ventura.

Com perto de 3,5 milhões de votos o candidato, que reside nas Caldas, tornou-se no Presidente da República eleito com uma mais expressiva votação em termos brutos (acima dos 3,4 milhões de portugueses que votaram em Mário Soares em 1991). Ainda assim, em termos relativos, Soares obteve mais de 70%.

António José Seguro conseguiu ainda duplicar a votação face à primeira volta em que tinha obtido 1,75 milhões de votos, mas também registar cerca do dobro do seu concorrente.

No Oeste Seguro foi o mais votado, com vitória em todos os concelhos da região que foram a votos hoje. Recorde-se que no concelho de Arruda dos Vinhos a segunda volta do sufrágio foi adiada para o próximo domingo, dia 15 deste mês. O novo Presidente da República foi o mais votado em 87 das 88 freguesias oestinas que foram hoje a votos, com Ribamar, na Lourinhã, a ser a única a dar vitória a André Ventura, com 51,2%. Arruda dos Vinhos tem quatro freguesias e foi o município onde mais eleitores não votaram (mais de 12 mil de um total acima dos 36 mil a nível nacional) a nível nacional. Faltam apurar os resultados de 20 freguesias onde o ato eleitoral foi afetado pelas condições meteorológicas adversas, bem como os resultados de sete consulados. Estão apurados 99,2% dos votos, com a abstenção a chegar perto dos 50% e os brancos e nulos a representarem cerca de 5% dos votos (mais de 250 mil).

Nas Caldas António José Seguro obteve mais de 19 mil votos, com um aumento a rondar os sete mil face à primeira volta, voltando a vencer em todas as freguesias do concelho. Na União de Freguesias de N. Sra. Pópulo, Coto e São Gregório, a mais populosa do município, Seguro obteve a maior diferença com mais de 77%.

A nível nacional, foi na terra natal que Seguro registou a maior votação, com mais de 81% da preferência dos votos.