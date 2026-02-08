Seguro venceu no Oeste

António José Seguro foi o candidato escolhido pela região Oeste, somando vitória em todos os concelhos da região que foram a votos hoje (Caldas da Rainha, Óbidos, Alcobaça, Nazaré, Bombarral, Peniche, Cadaval, Lourinhã, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço e Alenquer). Recorde-se que no concelho de Arruda dos Vinhos a segunda volta do sufrágio foi adiada para o próximo domingo, dia 15 deste mês.

Numa análise mais fina é possível perceber que Seguro venceu em 87 das 88 freguesias oestinas que foram hoje a votos, com Ribamar, na Lourinhã, a ser a única a dar vitória a André Ventura, com 51,2%. Arruda dos Vinhos tem quatro freguesias e foi o município onde mais eleitores não votaram (mais de 12 mil de um total acima dos 36 mil a nível nacional) a nível nacional.

Veja aqui as votações obtidas pelo novo Presidente da República em cada concelho da região Oeste:

Caldas da Rainha 72,6%

Óbidos 68,8%

Peniche 63,7%

Bombarral 65,8%

Alcobaça 65,4%

Nazaré 67,4%

Lourinhã 57,2%

Cadaval 64,1%

Torres Vedras 64,5%

Sobral de Monte Agraço 64,7%

Alenquer 63,5%