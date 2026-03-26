Alunas do AERBP dinamizam workshop na Polónia

Jovens apoiaram a construção de portfólios digitais

A partilha de práticas inovadoras no ensino, nomeadamente a utilização de portfólios digitais no ensino secundário, com especial incidência no ensino profissional, esteve em foco na mobilidade pedagógica realizada na cidade de Lódz na Polónia, entre os dias 11 e 15 de março, e que envolveu alunos do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro (AERBP).

Um dos aspetos mais relevantes desta mobilidade foi o papel ativo assumido por duas alunas do 3º ano do curso profissional de Técnico de Ação Educativa, Susana Leandro Lima e Madalena Ferreira Fialho, que, sob orientação do professor Carlos Ubaldo, foram responsáveis pela dinamização de um workshop dirigido a alunos polacos. Ao longo de dois dias de trabalho, as alunas orientaram atividades práticas, apoiaram a construção de portfólios digitais e promoveram momentos de reflexão sobre a aprendizagem, envolvendo um grupo de 14 participantes.

“Este protagonismo estudantil constitui um exemplo claro do potencial do ensino profissional, quando aliado a metodologias pedagógicas ativas e a contextos de aprendizagem internacionais. Para além das competências técnicas demonstradas, as alunas revelaram grande capacidade de comunicação, utilizando a língua inglesa com eficácia, bem como competências sociais e de adaptação a um contexto cultural distinto”, refere o agrupamento em nota de imprensa.

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A iniciativa, desenvolvida em parceria com a XV Secondary School, em sequência de convite da mesma, permitiu a partilha de conhecimentos, o reforço de valores como a cooperação, a autonomia e a responsabilidade, bem como “projetar o nome do AERBP além-fronteiras, evidenciando a qualidade do trabalho desenvolvido no agrupamento”, complementa.