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Escola de Peniche participa em projeto da Gulbenkian

Por
Fátima Ferreira
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Alunos desafiados a efetuarem a curadoria de uma exposição com obras do CAM

A Escola Secundária de Peniche foi um dos três estabelecimentos de ensino selecionados, a nível nacional, para desenvolver o projeto “Vamos fazer uma exposição com o CAM?”. Esta iniciativa parte do Centro de Arte Moderna (CAM) da Gulbenkian, em parceria com o Plano Nacional das Artes, que desafiou os alunos de 10º ano a efetuarem a curadoria de uma exposição, com obras deste centro num espaço cultural do seu território.

Assim, os alunos de duas turmas do 10º ano e o Museu Nacional Resistência e Liberdade, sediado na Fortaleza de Peniche, irão trabalhar em conjunto com formadores da Gulbenkian até ao primeiro período de 2026/27, com vista à conceção, organização e curadoria de uma exposição. A 13 de março já decorreu uma sessão dos alunos com o curador Paulo Pires do Vale, que é também o Comissário Nacional do Plano Nacional das Artes. Entretanto, também já se iniciaram as sessões com a mediadora Sara Franqueira, designada pela Gulbenkian.

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