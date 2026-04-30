Sociedade Apresentação de livro suscitou reflexões Por Isaque Vicente - 30 de Abril, 2026 0 11 FacebookXPinterestWhatsApp O autor, Miguel Carvalho, com João Figueira, Henrique Fialho e Joaquim Jorge Veiguinha, na apresentação Apresentação de “Por dentro do Chega” integrava as comemorações do 25 de Abril do Teatro da Rainha Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -