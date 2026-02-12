Bombeiros do Bombarral têm novo presidente

Tomaram posse os novos órgãos sociais da Associação dos Bombeiros do Bombarral, eleitos a 29 de dezembro. Ricardo Duarte é o novo presidente
Ricardo Duarte, até aqui presidente da Assembleia Geral, é o novo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral, sucedendo a Vítor Garcia, que, por sua vez, trocou de funções com o novo líder do órgão executivo da instituição fundada em 1924. Ricardo Duarte assume aos 53 anos o leme da associação à qual está ligado desde 2024. Na tomada de posse, no passado dia 29 de janeiro, deixou palavras de apreço à anterior direção, ao comando e aos bombeiros pelo trabalho feito. “É um orgulho fazer parte desta casa”, disse na ocasião, reconhecendo que tem pela frente uma missão desafiante, esperando que “continuemos a trabalhar em equipa e fundamentalmente em prol da comunidade”.
O comandante do corpo ativo, Pedro Lourenço, aproveitou a oportunidade para agradecer todo o trabalho que foi feito pelos órgãos sociais cessantes. O responsável frisou que, enquanto comandante, “queremos sempre mais, mas é importante perceber qual é o papel do órgão diretivo” na instituição, reconhecendo que o momento que as associações atravessam “é difícil e complexo, mas com a ajuda de todos vamos conseguir manter a capacidade de resposta eficaz”. Revelou ainda que em breve vão receber um novo veículo de combate a incêndios florestais, num investimento superior a 250 mil euros, apoiado pelo município, que deverá chegar no fim do verão.
Vítor Garcia reconheceu, na hora da despedida de presidente da direção, “o que mais me custava era dizer não, quando não se podia”, lamentando que a associação, durante o mês passado, não ter recebido qualquer pagamento pelos serviços prestados. “É sempre uma aflição no fim do mês… temos dinheiro para receber, mas quem deve não paga”, lamenta. A instituição centenária conta presentemente com cerca de 2.400 sócios, 63 bombeiros no corpo ativo e 42 funcionários.
Os novos órgãos sociais da AHBVB para o próximo triénio são assim constituídos: Assembleia Geral – presidente Vítor Garcia, vice-presidente Maria Encarnação Beco, secretário Carlos Garcia, suplentes José Ferreira e Nelson Duarte; Conselho Fiscal – presidente Luís Biscaia, vice-presidente Luís Alberto Santos, secretário-relator Marcos Proença e suplentes Ana Maria Fonseca e Osvaldo Mateus; Direção – presidente Ricardo Duarte, vice-presidente Nuno Mota, secretário João Castanheira Silva, secretário-adjunto José Ferreira, tesoureiro Alberto Claudino Nunes, vogais Carlos Duarte e Joaquim Penteado e suplentes José Henriques e Nuno Ferreira.