Bombeiros do Bombarral têm novo presidente

Tomaram posse os novos órgãos sociais da Associação dos Bombeiros do Bombarral, eleitos a 29 de dezembro. Ricardo Duarte é o novo presidente

Ricardo Duarte, até aqui presidente da Assembleia Geral, é o novo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral, sucedendo a Vítor Garcia, que, por sua vez, trocou de funções com o novo líder do órgão executivo da instituição fundada em 1924. Ricardo Duarte assume aos 53 anos o leme da associação à qual está ligado desde 2024. Na tomada de posse, no passado dia 29 de janeiro, deixou palavras de apreço à anterior direção, ao comando e aos bombeiros pelo trabalho feito. “É um orgulho fazer parte desta casa”, disse na ocasião, reconhecendo que tem pela frente uma missão desafiante, esperando que “continuemos a trabalhar em equipa e fundamentalmente em prol da comunidade”.

O comandante do corpo ativo, Pedro Lourenço, aproveitou a oportunidade para agradecer todo o trabalho que foi feito pelos órgãos sociais cessantes. O responsável frisou que, enquanto comandante, “queremos sempre mais, mas é importante perceber qual é o papel do órgão diretivo” na instituição, reconhecendo que o momento que as associações atravessam “é difícil e complexo, mas com a ajuda de todos vamos conseguir manter a capacidade de resposta eficaz”. Revelou ainda que em breve vão receber um novo veículo de combate a incêndios florestais, num investimento superior a 250 mil euros, apoiado pelo município, que deverá chegar no fim do verão.

- publicidade -

Vítor Garcia reconheceu, na hora da despedida de presidente da direção, “o que mais me custava era dizer não, quando não se podia”, lamentando que a associação, durante o mês passado, não ter recebido qualquer pagamento pelos serviços prestados. “É sempre uma aflição no fim do mês… temos dinheiro para receber, mas quem deve não paga”, lamenta. A instituição centenária conta presentemente com cerca de 2.400 sócios, 63 bombeiros no corpo ativo e 42 funcionários.

Os novos órgãos sociais da AHBVB para o próximo triénio são assim constituídos: Assembleia Geral – presidente Vítor Garcia, vice-presidente Maria Encarnação Beco, secretário Carlos Garcia, suplentes José Ferreira e Nelson Duarte; Conselho Fiscal – presidente Luís Biscaia, vice-presidente Luís Alberto Santos, secretário-relator Marcos Proença e suplentes Ana Maria Fonseca e Osvaldo Mateus; Direção – presidente Ricardo Duarte, vice-presidente Nuno Mota, secretário João Castanheira Silva, secretário-adjunto José Ferreira, tesoureiro Alberto Claudino Nunes, vogais Carlos Duarte e Joaquim Penteado e suplentes José Henriques e Nuno Ferreira.