Quinta-feira, 12 _ Fevereiro _ 2026, 10:51
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
- publicidade -
InícioSociedadeRasto de destruição nas várias freguesias do concelho das Caldas
Sociedade

Rasto de destruição nas várias freguesias do concelho das Caldas

Isaque Vicente
Isaque Vicente

-

54
0

Em todo o concelho há estragos que vão demorar a arranjar

Depois da tempestade, o que fica no concelho das Caldas é um rasto de destruição, com várias estradas completamente partidas ou invadidas por deslizamentos de terras. Vias cortadas, cabos na estrada e árvores caídas foram imagens recorrentes ao longo do percurso que Gazeta das Caldas fez pelo concelho, passando por todas as freguesias, para constatar os estragos, que apresentamos aos leitores numa fotoreportagem. Desde uma ponte destruída em A-dos-Francos a uma estrada cortada por muitos metros cúbicos de terra que deslizaram para cima dela em Alvorninha, passando por uma estrada partida no Carvalhal Benfeito, mas também pela demolição do prédio de Vitorino Fróis, na cidade, a destruição é uma constante. Na Foz do Arelho o cenário impressiona com a Avenida do Mar inundada e a areia arrastada. No Nadadouro foram cortadas vias, em Salir de Matos, na EN360, o piso abateu e já se trabalha na reposição da normalidade e em Salir do Porto e Tornada, na zona do Talvai, a água corta a estrada. Voltamos à cidade para constatar os estragos na cobertura das piscinas municipais e nos Vidais e no Landal vemos locais onde o chão fugiu e levou a estrada consigo. Por fim, em Santa Catarina impressiona o estado em que ficou o conhecido miradouro. E estes são apenas alguns exemplos…

Loading

Artigo anterior
Concelho das Caldas regista 10 milhões de euros de prejuízos
Próximo artigo
Bombeiros do Bombarral têm novo presidente
Isaque Vicente
Isaque Vicente

ARTIGOS RELACIONADOS

- Advertisment -

Edição #5630

Capa da Semana


VER CAPA


INICIAR SESSÃO

Acesso exclusivo a assinantes
© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.