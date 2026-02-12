Rasto de destruição nas várias freguesias do concelho das Caldas

Em todo o concelho há estragos que vão demorar a arranjar

Depois da tempestade, o que fica no concelho das Caldas é um rasto de destruição, com várias estradas completamente partidas ou invadidas por deslizamentos de terras. Vias cortadas, cabos na estrada e árvores caídas foram imagens recorrentes ao longo do percurso que Gazeta das Caldas fez pelo concelho, passando por todas as freguesias, para constatar os estragos, que apresentamos aos leitores numa fotoreportagem. Desde uma ponte destruída em A-dos-Francos a uma estrada cortada por muitos metros cúbicos de terra que deslizaram para cima dela em Alvorninha, passando por uma estrada partida no Carvalhal Benfeito, mas também pela demolição do prédio de Vitorino Fróis, na cidade, a destruição é uma constante. Na Foz do Arelho o cenário impressiona com a Avenida do Mar inundada e a areia arrastada. No Nadadouro foram cortadas vias, em Salir de Matos, na EN360, o piso abateu e já se trabalha na reposição da normalidade e em Salir do Porto e Tornada, na zona do Talvai, a água corta a estrada. Voltamos à cidade para constatar os estragos na cobertura das piscinas municipais e nos Vidais e no Landal vemos locais onde o chão fugiu e levou a estrada consigo. Por fim, em Santa Catarina impressiona o estado em que ficou o conhecido miradouro. E estes são apenas alguns exemplos…