Cadaval inaugura Edifício de Serviços Municipais orçado em 1,8 ME no dia 25

A Câmara do Cadaval inaugura, no dia 25, o Edifício de Serviços Municipais, um investimento de 1,8 milhões de euros para concentrar serviços dispersos pela vila por falta de espaço nos Paços do Concelho, informou hoje o seu presidente.
“Os Paços do Concelho já eram pequenos e, com o aumento das competências e de funcionários, ficámos com serviços dispersos em espaços arrendados pela câmara e a ideia é concentrar serviços neste novo edifício”, afirmou Ricardo Pinteus à agência Lusa.
O autarca acrescentou que o objetivo é também “dar melhores condições aos funcionários do apoio administrativo dos Serviços Urbanos, que ocupavam um espaço exíguo no Pavilhão das Adiafas.
As novas instalações vão acolher os serviços de Obras Públicas, Ambiente, Contratação Pública e o apoio administrativo da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, com cerca de 35 funcionários afetos.
O Edifício de Serviços Municipais está localizado no Parque de Serviços Urbanos e, além de gabinetes e zona de atendimento, possui sala de formação.
A inauguração está inserida no programa de comemorações do 25 de Abril deste município do distrito de Lisboa, com várias atividades nos dias 24 e 25, como espetáculos de dança e de música, Assembleia Municipal temática, prova de atletismo e um almoço aberto à população.
Lusa