Cadaval inaugura Edifício de Serviços Municipais orçado em 1,8 ME no dia 25

A Câmara do Cadaval inaugura, no dia 25, o Edifício de Serviços Municipais, um investimento de 1,8 milhões de euros para concentrar serviços dispersos pela vila por falta de espaço nos Paços do Concelho, informou hoje o seu presidente.

“Os Paços do Concelho já eram pequenos e, com o aumento das competências e de funcionários, ficámos com serviços dispersos em espaços arrendados pela câmara e a ideia é concentrar serviços neste novo edifício”, afirmou Ricardo Pinteus à agência Lusa.

O autarca acrescentou que o objetivo é também “dar melhores condições aos funcionários do apoio administrativo dos Serviços Urbanos, que ocupavam um espaço exíguo no Pavilhão das Adiafas.

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As novas instalações vão acolher os serviços de Obras Públicas, Ambiente, Contratação Pública e o apoio administrativo da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, com cerca de 35 funcionários afetos.

O Edifício de Serviços Municipais está localizado no Parque de Serviços Urbanos e, além de gabinetes e zona de atendimento, possui sala de formação.

A inauguração está inserida no programa de comemorações do 25 de Abril deste município do distrito de Lisboa, com várias atividades nos dias 24 e 25, como espetáculos de dança e de música, Assembleia Municipal temática, prova de atletismo e um almoço aberto à população.

Lusa