Caldas é finalista nos prémios europeus “Capital Europeia do Pequeno Retalho 2026”

“Caldas da Rainha é uma das três cidades finalistas do Prémio “Capital Europeia do Pequeno Retalho 2026”, uma competição que identifica e distingue as cidades que alcançaram resultados notáveis quer no apoio ao pequeno comércio, quer na promoção e preservação de centros urbanos dinâmicos”, revelou hoje o município.

“O concurso europeu contou com 28 candidaturas de 13 países diferentes. Na final, na categoria “Cidades Médias”, a competir contra Caldas da Rainha, estão as cidades de Braga (Portugal) e Fuenlabrada (Espanha)”. A categoria “Cidades Médias” inclui as cidades cujo número de habitantes varia entre os 50 000 e os 250 000.

O vencedor da competição será selecionado e anunciado na Cerimónia de Entrega de Prémios, que terá lugar no dia 28 de janeiro de 2026, em Bruxelas, onde os representantes de cada cidade finalista irão fazer uma apresentação perante um júri europeu.

“Para decidir quem será a “Capital Europeia do Pequeno Retalho 2026”, os jurados irão avaliar os resultados alcançados pela cidade no que diz respeito ao apoio ao pequeno comércio, analisando a robustez e a viabilidade do programa de atividades proposto para 2026”, esclarecem notando que “o facto de Caldas da Rainha ser uma das cidades finalistas reflete o forte compromisso da cidade na promoção de ecossistemas de pequeno comércio vibrantes, resilientes e sustentáveis”.

A iniciativa “Capitais Europeias do Pequeno Retalho” faz parte de um conjunto de ações promovidas pela União Europeia, destinadas a apoiar os pequenos retalhistas e as cidades. Com estes prémios, “pretende-se celebrar e enaltecer as histórias de sucesso das cidades que promovem abordagens eficazes e inovadoras para a revitalização do comércio de pequena dimensão, nomeadamente, auxiliando nas transições digitais e ecológicas do setor, bem como apoiando o empreendedorismo e o envolvimento da comunidade”.