Homem detido por tráfico de droga no Olho Marinho

Um homem de 52 anos foi detido no dia 3 de dezembro por tráfico de estupefacientes, na localidade de Olho Marinho, concelho de Óbidos.

“No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda procederam à abordagem e fiscalização de um veículo que circulava na via pública, tendo verificado um forte odor a produto estupefaciente proveniente do seu interior”, explica a força militar, notando que “durante a fiscalização foi realizada uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca sumária ao veículo, que confirmaram que o mesmo tinha na sua posse produto estupefaciente, o que levou à sua detenção”.

Na sequência da ação foi, ainda, realizada uma busca domiciliária à residência do suspeito, culminando na apreensão de diverso material, entre o qual se destacam 321 doses de liamba, 190 doses de haxixe, 240 euros em numerário, uma balança de precisão, uma tábua e um x-ato para uso no corte, um gás pimenta e diversos artigos pirotécnicos.

“O detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de ilícito, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha”, esclarece a GNR.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha.