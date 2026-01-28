Câmara da Nazaré vai pedir que seja decretado Estado de Calamidade no concelho

A Câmara Municipal da Nazaré vai submeter ao Governo um pedido formal para que seja decretado o estado de calamidade no concelho, na sequência dos elevados prejuízos provocados pela passagem da depressão Kristin na madrugada de quarta-feira.

Segundo o município, as ocorrências registadas causaram “danos significativos em equipamentos públicos e em propriedade privada”, afetando infraestruturas essenciais, espaços públicos, habitações, atividades económicas e o normal funcionamento da vida comunitária. A autarquia considera que “a dimensão e gravidade dos estragos ultrapassam claramente a capacidade de resposta normal do Município”, configurando uma situação excecional com forte impacto social e económico.

Perante este cenário, a Câmara Municipal da Nazaré defende ser “indispensável a ativação de mecanismos extraordinários de apoio, que permitam mobilizar meios adicionais”, acelerar procedimentos administrativos e garantir os recursos necessários à reposição da normalidade e à recuperação dos prejuízos causados.

O município adianta que se encontra no terreno com todos os serviços municipais e agentes de proteção civil, assegurando a resposta à emergência e a salvaguarda de pessoas e bens. Em paralelo, está a ser feito “o levantamento exaustivo dos danos, em articulação com as entidades competentes”, com vista à elaboração de um relatório técnico detalhado que fundamente, de forma rigorosa, os pedidos de apoio a nível nacional.

A Câmara da Nazaré apela ainda à colaboração da população, sublinhando que as operações de limpeza e de restabelecimento da normalidade poderão prolongar-se por vários dias e exigem um esforço coletivo, sempre dentro das condições de segurança definidas pelas autoridades. O município garante que continuará a informar a população de forma regular e transparente, mantendo como prioridade “a segurança das pessoas, a proteção dos bens e a rápida recuperação do concelho”.