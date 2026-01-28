Depressão Kristin provoca estragos nas Caldas da Rainha

O forte vento associado à depressão Kristin provocou, na madrugada desta quarta-feira, 28 de janeiro, um elevado número de quedas de árvores e de outras estruturas no concelho das Caldas da Rainha, originando também danos na rede elétrica que causam instabilidade no fornecimento de energia, com efeitos no serviço de abastecimento de água.

Em comunicado, o Município das Caldas da Rainha informa que estão em curso múltiplas ações de resposta para repor a normalidade, numa operação que envolve o Serviço Municipal de Proteção Civil e todos os agentes de proteção civil locais, nomeadamente a PSP, GNR e os Bombeiros. Foi ativado um dispositivo de apoio e socorro às populações, assegurando uma resposta coordenada às várias ocorrências registadas ao longo da noite e da manhã.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) têm todas as equipas no terreno, a proceder à limpeza de vias, remoção de resíduos resultantes da queda de árvores e reposição de equipamentos urbanos, como contentores e papeleiras. Devido aos constrangimentos na rede elétrica, a autarquia realça que poderão verificar-se instabilidades ou interrupções pontuais no abastecimento de água em algumas zonas do concelho. As equipas técnicas encontram-se a acompanhar a situação de forma permanente, com o objetivo de normalizar o serviço o mais rapidamente possível, tanto ao nível do abastecimento de água como do saneamento e da gestão de resíduos.

Também os serviços das juntas e uniões de freguesia estão no terreno, envolvidos em trabalhos de limpeza e recuperação dos locais afetados, estando já reposta a circulação na maioria das ruas e estradas que ficaram cortadas ou com o trânsito condicionado.

Como medida de precaução, encontram-se hoje encerrados vários equipamentos municipais, nomeadamente as Piscinas Municipais, cuja cobertura ficou danificada, tendo sido arrancada parte da estrutura, os museus e os Jardins do Centro de Artes. O Parque D. Carlos I também está encerrado esta quarta-feira.

Ao nível do setor da educação, foram fechados diversos estabelecimentos de ensino que não reuniam condições de funcionamento, entre os quais a EB de Santo Onofre, EB Bairro da Ponte, EB e JI da Foz do Arelho, EB e JI da Lagoa Parceira, EB e JI da Tornada, EB e JI do Campo, EB do Chão da Parada, EB e JI do Reguengo da Parada, EB e JI de Salir de Matos, EB e JI do Avenal, EB e JI de São Gregório, EB e JI de Alvorninha, EB e JI de A-dos-Francos, EB e JI do Carvalhal Benfeito, EB e JI de Casais da Serra e EB das Relvas.