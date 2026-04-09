Início Sociedade Câmara do Bombarral com resultado líquido em 2025

Câmara do Bombarral com resultado líquido em 2025

Por
Isaque Vicente
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Autarquia fechou o ano com contas positivas

Autarquia bombarralense encerrou o ano com um resultado líquido de 1,1 milhões de euros

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