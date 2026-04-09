Início Sociedade Caldas vai ter formação para “novas profissões na área da saúde”

Caldas vai ter formação para “novas profissões na área da saúde”

Por
Fátima Ferreira
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Os cursos de TeSP e licenciaturas irão funcionar no Externato Ramalho Ortigão

Duas licenciaturas e três TeSP que iriam funcionar em Torres Vedras serão lecionados nas Caldas

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