Celebrações da Revolução realizam-se por todo o Oeste

Estão previstas várias celebrações e homenagens a Humberto Delgado e Laborinho Lúcio

As comemorações do 52.º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974 vão realizar-se nas Caldas, nos dias 24, 25 e 26 de abril. O programa integra concertos, cerimónias de hastear da bandeira e vários momentos culturais.

Os eventos arrancam na véspera do feriado nacional, com um concerto do grupo “Cauda de Tesoura”, na Associação do Reguengo da Parada, às 22h00.

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Já no feriado, 25 de abril, as cerimónias começam cedo, com o habitual Hastear da Bandeira Nacional às 9h30, na Sede da União de Freguesias de Tornada e Salir do Porto. Às 10h00, na Sede da União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro. Às 10h30, na Sede da União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório. Às 11h00, a bandeira será hasteada no edifício da Câmara Municipal das Caldas, seguindo-se a atuação da Tuna da Universidade Sénior Rainha Dona Leonor das Caldas da Rainha.

O Museu José Malhoa, no Parque D. Carlos I, acolhe o Concerto do Coral das Caldas e do Orfeão Caldense, pelas 15h00. À mesma hora, no Chão da Parada, a Associação Social e Cultural Paradense recebe o concerto “Toma lá 5”.

No Largo Rainha D. Leonor, pelas 16h30, atuará a Banda Comércio e Indústria. Na noite do feriado nacional, às 21h00, no Céu de Vidro, no Parque, decorre o concerto “25 Abril, uma primavera de cravos sempre”, que incluirá a apresentação de “Maio de Zeca — Tributo a Zeca Afonso”, com Joana da Oliveira e Peter Tegnér, e a participação especial de Tato Rezende. A Associação de Cultura e Recreio do Campo irá receber às 22h00, o concerto de Paulo Seixas e João Frazão.

As comemorações encerram no domingo, dia 26 de abril, no Parque D. Carlos I. Junto ao Coreto, o público poderá assistir ao concerto do grupo “Cantabril”, pelas 16h00. No Céu de Vidro, às 17h00, decorrerá a apresentação do livro “Brevíssima História da Revolução dos Cravos”, de Luís Nuno Rodrigues.

Em A dos Negros, no concelho de Óbidos, a 24 de abril, às 20h45, no edifício da Junta de Freguesia local, haverá uma conversa com Carlos Cedoura e João Penteado, ambos militares que estiveram diretamente envolvidos nas ações do 25 de abril.

No próprio dia 25, às 10h00 decorrerá o hastear das bandeiras e às 15h30, decorrerá a tarde cultural com as atuações do Rancho Folclórico “Estrelas do Arnóia”, de Vitor Mata e de Vitor Duarte, Às 17h30 haverá um lanche convívio, aberto à população.

A Câmara Municipal da Nazaré vai prestar homenagem a Álvaro Laborinho Lúcio a 25 de Abril,. O escritor e ex-ministro da Justiça será homenageado às 16h00, do dia 25 de abril, no Teatro Chaby Pinheiro, no Sítio da Nazaré. “Será um momento solene de reconhecimento público pelo seu percurso e contributo para o país”, informa nota da autarquia.

Segue-se, às 16h30, no mesmo local, uma mesa-redonda subordinada ao mote: “A utopia só não se atinge porque, na viagem, nos apeamos demasiado cedo” – À Conversa com Álvaro Laborinho Lúcio, que reunirá personalidades das áreas da cultura e do pensamento, como Adélia Carvalho, Maria José Bandeira, Raquel Patriarca, Jaime Rocha, Pedro Stretch, Lúcia Pinho e Melo e Maria do Rosário Pedreira, “num momento destinado à reflexão e ao diálogo aberto à comunidade”.

Em Peniche hoje, dia 23 de abril, às 18h00 haverá um encontro com a escritora Patrícia Reis e às 21h30, será exibido no Centro Cívico Intergeracional, o filme “A Cor da Liberdade”, um filme documental de José Pedro Soares.

A 24 de abril, às 10h00, no Museu da Resistência e Liberdade, decorrerá uma visita (CONFIRMAR) à exposição Guardiões e Guardiãs da Memória da Resistência. Estão previstos vários concertos no Fórum da Parreirinha que acontecem a 24 e 25 de abril às 21h30.

No sábado, às 10h00, além do hastear da bandeira, será deposta uma coroa de flores no Monumento ao 25 de Abril.

Às 10h30 decorrerá no centro Cívico Intergeracional, a Sessão Solene onde será celebrados os 50 anos das Primeiras Eleições Autárquicas.

O Museu Resistência e Liberdade (MNRL) tem programa próprio de celebração do seu segundo aniversário e que inclui encontros, apresentação de livro e um concerto. A 27 de abril, pelas 15h00, vai realizar-se um Fórum com filhos e filhas de antigos presos políticos, a decorrer no MNRL.O museu celebrará aniversário com a URAP – União dos Resistentes Antifascistas Portugueses.

As comemorações em Alcobaça arrancam às 12h00, na Cela Velha, com a homenagem ao marechal Humberto Delgado, no âmbito da iniciativa “Evocar a Memória”, dedicada à preservação da memória e dos valores de Abril. Às 12h15, está prevista a passagem aérea dos aviões do Aeroclube de Leiria. Destaca-se ainda a celebração dos 50 anos do monumento dedicado a Humberto Delgado. A obra, da autoria do escultor José Aurélio foi inaugurada a 22 de agosto de 1976. No sábado, 25 de abril, o Museu das Máquinas Falantes assinala o seu 2.º aniversário com programação especial que inclui visita noturna, às 21h00 e que será guiada por Alberto Guerreiro e Rui Custódio.