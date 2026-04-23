Jovens mostraram que sabem cuidar do património

Jovens e artistas juntaram-se no sábado para limpar e pintar o Museu do Hospital e o Jardim d’Água, obra de Ferreira da Silva

Munidos de luvas, sacos de limpeza, trinchas e latas de tinta, grupos de jovens estiveram no sábado, 18 de abril, no Museu do Hospital e das Caldas e também no Jardim d’Água de Ferreira da Silva, a cuidar de forma voluntária do património. Foi desta forma que se assinalou o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios num evento que visou chamar a atenção de todos para a necessidade de manter o património que é de toda uma comunidade. Infelizmente há quem não o valorize, praticando atos de vandalismo com a feitura de tags (assinaturas repetidas). Há também quem deixe lixo de toda a ordem em espaços comuns e que deveriam contar com o respeito de todos.

“Quisémos juntar territórios divididos”, disse Dora Mendes, responsável do Museu do Hospital e das Caldas e coordenadora da ação voluntária que tinha implícita “a ideia de cuidar do património que é de todos”. A iniciativa deu continuidade à primeira ação que teve lugar há um ano e meio e que mais uma vez contou com a participação de vários coletivos de artistas e também ligados a eventos. Unidos, mostraram que é possível dar nova vida, voltando a pintar paredes do edifício do museu.

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Segundo a responsável do Museu do Hospital e das Caldas “há previsões para que o edifício possa ser intervencionado no final do ano ou no início do próximo”, no entanto até lá “queremos que os espaços estejam limpos e acolhedores”.

O espaço exterior do museu, que vai também receber iniciativas relacionadas com o Caldas Late Night, passou a contar com novas intervenções murais de seis artistas que tiveram curadoria do coletivo Grave.

Podem agora ser apreciados trabalhos de Vicente Faria, Pedro Rolo, Ruby Gamallo, Egrito, Nuno Bettencourt e de Guilherme Cliché .

O evento contou com a presença de dezenas de pessoas, de várias idades que vieram dar o seu contributo, arregaçando as mangas e dando nova camada de tinta às paredes do museu.

Muitos dos materiais usados tinham sobrado da primeira ação, num trabalho que mostra “o que uma verdadeira comunidade pode fazer pelo seu património”. Além do mais, a participação de jovens e de artistas faz com que “a comunicação possa chegar ao número de pessoas possível”.

Representantes dos coletivos Grave, Casa Abaixo e da Malaica salientaram a importância de preservar o património.

“Temos que sensibilizar todos para a necessidade de cuidar do património que tem sofrido atos de vandalismo”, disse Tiago Querido da Casa Abaixo, grupo que também fará iniciativas do CLN naquele espaço exterior. Segundo aquele responsável “há menos intervenções de vandalismo e, por isso, com a ajuda de todos podemos construir um caminho conjunto onde se respeita os espaços comuns”. Segundo o jovem “com tempo e todos juntos vamos conseguir continuar a fazer coisas bonitas”, rematou.

Pedro Cardoso é um dos jovens autores que tem promovido investigação sobre a obra de Ferreira da Silva. Em conjunto com Pedro Luz, também artista da ESAD.CR juntar-se à iniciativa do museu e promoveram uma ação voluntária de limpeza na obra Jardim D’ Água. Primeiro, os jovens notaram que a grande peça de arte pública já tinha contado com uma ação de limpeza mais geral. Ainda assim durante o dia de sábado foi possível retirar daquele espaço “garrafas de bebidas, copos, maços de tabaco num sem fim de lixo deixado para trás em festas convívio”.

Com luvas e vassouras, este segundo grupo de jovens retirou seis sacos de 50 litros de lixo. Ao todo foram mais de dez os jovens que participaram na ação que ainda incluiu a realização de uma exposição que reflete sobre a obra de Ferreira da Silva.

Segundo Pedro Cardoso, durante a ação “houve alguma partilha com pessoas que de alguma forma se relacionaram com Ferreira da Silva”. Os autores também apresentam uma mostra sobre o que têm investigado sobre o artista plástico, exposição que está patente até 30 de abril, no Museu do Hospital. Os autores estão a planear para breve outra ação de limpeza no J. de d’ Água.