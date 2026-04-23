Descarga de efluentes suinícolas em Alvorninha

Falta de manutenção levou à saturação das lagoas, que criou fendas no talude junto à linha de água

No passado dia 16 de abril foi detetada pela GNR uma descarga ilegal de efluentes pecuários para uma linha de água, na localidade de Alvorninha, no concelho das Caldas da Rainha.

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Caldas da Rainha da Guarda Nacional Republicana foi alertado por uma denúncia, que dava conta da existência de descargas de águas residuais para a linha de água existente.

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Após receberem este alerta, os militares do SEPNA deslocaram-se de imediato ao local, onde acabaram por confirmar “a rejeição de águas residuais industriais para uma linha de água” e que esta seria “afluente da Rio de Tornada, da Bacia Hidrográfica do Oeste”.

Os militares comprovaram ainda que a rejeição desta águas industriais era proveniente de uma exploração agropecuária (nomeadamente, uma suinicultura), conforme informou o Comando Territorial de Leiria da GNR em nota explicativa enviada aos jornais.

“No decorrer das diligências foi possível apurar que a descarga ilegal teve origem na saturação das lagoas criando fendas no talude, junto à linha de água afluente do Rio Tornada, por falta de manutenção”, esclareceu a força militar, notando que, dessa forma, os efluentes acabaram por se inserir na linha de água.

Desta ação resultou “a identificação da exploração agropecuária, tendo sido elaborado um auto de contraordenação ambiental por rejeição de efluentes suinícolas em linha de água”, informam.

O auto de contraordenação foi “remetido à Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (ARHT) – Pólo das Caldas da Rainha”, acrescenta a GNR.

Esta é uma infração que é punível com uma coima que, segundo a força militar, poderá atingir um valor máximo de 144 mil euros.

A GNR, através do SEPNA, “tem como preocupação diária a proteção ambiental”, pelo que esta força de segurança faz um apelo “à denúncia de eventuais situações que a afetem”. ■