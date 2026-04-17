Detetada descarga ilegal de efluentes pecuários em Alvorninha

Ontem, 16 de abril, foi detetada uma descarga ilegal de efluentes pecuários em Alvorninha.

“No seguimento de uma denúncia a dar conta da existência de descargas de águas residuais para a linha de água, os militares do SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente deslocaram-se ao local e confirmaram a rejeição de águas residuais industriais para uma linha de água afluente da Rio de Tornada, da Bacia Hidrográfica do Oeste, provenientes de uma exploração agropecuária (suinicultura)”, esclareceu a GNR.

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A mesma fonte explicou que, “no decorrer das diligências foi possível apurar que a descarga ilegal teve origem na saturação das lagoas criando fendas no talude, junto á linha de água afluente do Rio Tornada, por falta de manutenção, inserindo-se assim na linha de água” e informou que “desta ação resultou a identificação da exploração agropecuária, tendo sido elaborado um auto de contraordenação ambiental por rejeição de efluentes suinícolas em linha de água, remetido à Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (ARHT) – Pólo das Caldas da Rainha, sendo a infração punível com uma coima que pode atingir o valor máximo de 144.000 euros”.