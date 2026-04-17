Alcobaça inaugura Escola-Museu D. José Policarpo

Uma antiga escola primária frequentada pelo cardeal José Policarpo, em Alcobaça, abre portas no sábado, transformada em museu-escola com uma ala dedicada ao antigo patriarca de Lisboa e outra aos edifícios escolares do Estado Novo.

A Escola-Museu D. José Policarpo, em Frei Domingos, no concelho de Alcobaça, vai ser inaugurada no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (sábado), numa iniciativa da autarquia que dá corpo a uma ideia surgida em 2016.

Nesse ano “o município realizou uma exposição chamada ‘Tempos de Escola’ e na altura surgiu a ideia de tentar criar uma escola-museu que pudesse ser testemunho, para estas gerações mais jovens, daquilo que era a escola antigamente”, disse hoje à agência Lusa a vereadora da cultura, Paula Malojo.

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Dada a coincidência de a escola escolhida, na aldeia de Frei Domingos, ter sido “frequentada pelo cardeal patriarca, que ali estudou enquanto criança, o que se fez foi criar dois núcleos positivos: um alusivo àquilo que era a escola do Estado Novo e outro que recorda a figura de D. José Policarpo (1936-2014)”, explicou.

De acordo com a vereadora, o objetivo é o projeto “ter uma missão pedagógica relativamente àquilo que é a importância da escola, da educação” e, por outro lado, “mostrar que de uma pequena aldeia rural e de uma escola de pequenas dimensões podem surgir grandes figuras, como é o caso, que tiveram depois uma importância muito grande para a Igreja Católica portuguesa”.

A ala que evoca o cardeal, nascido no concelho das Caldas da Rainha e que foi patriarca de Lisboa entre 1998 e 2013, vai contar com duas vitrines com objetos “cedidos pelo Patriarcado de Lisboa e objetos pessoais doados pela família”, que, segundo a vereadora, estará presente na inauguração.

Na outra ala, a musealização da escola primária de Frei Domingos, um edifício original da década de 1930, integra “a contextualização histórica da evolução do ensino primário em Portugal e da arquitetura escolar, com a recriação da sala de aula integrando objetos e mobiliário original escolar”, divulgou a Câmara de Alcobaça.

O projeto foi financiado através de uma candidatura à Leader Oeste (associação parceira da representação da Comissão Europeia em Portugal) e vai estar aberto ao público de quinta-feira a domingo, com entradas gratuitas.

Além da inauguração deste museu, a Câmara de Alcobaça assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com um dia aberto em vários museus do concelho (como os do Vinho, das Máquinas Falantes e Raúl da Bernarda) e em monumentos como o Mosteiro de Coz.

*com agência Lusa