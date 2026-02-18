Quarta-feira, 18 _ Fevereiro _ 2026, 21:28
Festival das Adiafas dos Vidais cancelado
Sociedade

Festival das Adiafas dos Vidais cancelado

O Festival das Adiafas 2026, nos Vidais (freguesia do concelho das Caldas), foi cancelado.

A Junta de Freguesia, responsável pela organização, esclareceu que se encontra “ainda a braços com as consequências dos diversos eventos climatéricos” e que “é, no entanto, necessário redefinir e programar o futuro, garantindo que conseguimos cumprir com as nossas responsabilidades mais prementes”.

Neste contexto, “por decisão do executivo da Junta de Freguesia de Vidais, vai ser cancelado o Festival das Adiafas de 2026, permitindo centrar toda a nossa força e dedicação na reconstrução das infraestruturas e no apoio à população”, informaram, acrescentando que “as Adiafas, voltam em 2027, onde contamos poder celebrar com todos a nossa maior conquista, o bem estar e a qualidade de vida das nossas gentes”.

Redação
Redação

