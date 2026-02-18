João Almeida e António Morgado já correm no Algarve

A 52.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta arrancou hoje. O caldense João Almeida está em 44º mas a 10 segundos do líder, o vencedor da primeira etapa, Paul Magnier, que foi o mais rápido no sprint em Tavira. António Morgado aparece em 64º, com os mesmos 10 segundos para o líder.

Os primeiros momentos do dia foram com o pelotão compactado, mas a partir dos dez quilómetros a corrida agitou e formou-se a fuga do dia, com nove ciclistas, todos de equipas portuguesas.

O pelotão, com a Soudal Quick-Step a impor o ritmo, nunca deixou a fuga distanciar-se muito, com cerca de dois minutos a separar os dois grupos. Foi com um pouco menos de vantagem que os nove corredores da frente passaram na primeira contagem de montanha do dia, de terceira categoria, em Mercador: Tomas Contte (Aviludo – Louletano – Loulé) passou na frente, com vantagem para Enzo Leijnse (Anicolor/Campicarn) e João Silva (Feira dos Sofás – Boavista).

A tirada manteve-se estável durante os quilómetros seguintes, e só voltou a agitar já perto da segunda contagem de montanha, em Faz Fato: o pelotão, já com Alpecin-Premier Tech a trabalhar, aproximou-se, e na frente um trio destacou-se dos demais: Tomas Contte, Viacheslav Ivanov (Feirense – Beeceler) e Enzo Leijnse (Anicolor / Campicarn).

Contte voltou a passar à frente e garantiu que fosse ele o primeiro a vestir a Camisola Azul – Save Water, da classificação da montanha. Ivanov foi segundo nessa segunda contagem, Leijnse terceiro.

No pelotão durante grande parte do dia, Hugo Nunes decidiu fazer a ponte para a frente da corrida após a passagem por Faz Fato, ainda bem a tempo de brilhar no quilómetro de ouro. O corredor da Credibom / La AlumÍnios / Marcos Car atacou da fuga e passou à frente nas duas primeiras metas volantes do ponto quente. Jan Tratnik (Red Bull – BORA – hansgrohe) venceu a terceira meta volante.

No entretanto, aproveitou também Juan Ayuso para enviar uma mensagem à concorrência: apontado como um dos grandes favoritos à vitória final, o espanhol que está em estreia pela Lidl-Trek bonificou nas últimas duas metas volantes.

A partir daí, foi uma luta por posição até à meta, com os diferentes comboios a tentarem posicionar da melhor maneira os homens rápidos. A Alpecin-Premier Tech aparecia como a grande candidata a triunfar, com Jasper Philipsen, mas foi Paul Magnier, francês da Soudal Quick-Step a roubar as atenções.

Magnier foi o mais rápido na chegada à meta, à frente de Jordi Meeus (Red Bull-BORA-Hansgrohe), ele que havia vencido no mesmo local há um ano, e Pavel Bittner, da Team Picnic PostNL.

“É um bom começo de época. Estou muito feliz com o trabalho da equipa. Amanhã vai ser demasiado difícil para mim, mas darei o meu melhor para ajudar a equipa e depois vou focar no outro sprint, de sábado”, afirmou Magnier, após a etapa.

Paul Magnier venceu a primeira etapa e é assim o primeiro Camisola Amarela – Turismo do Algarve da 52.ª Volta ao Algarve. Na geral, o jovem gaulês tem quatro segundos de vantagem face a Meeus, segundo, e Hugo Nunes, cuja prestação forte no ponto quente lhe permite estar no pódio nesta altura.

Magnier é também dono da Camisola Verde – Crédito Agrícola, da classificação dos pontos, e da Camisola Branca – IPDJ, da juventude. Tomas Contte, por sua vez, vai partir para o segundo dia da Algarvia com a Camisola Azul – Save Water.

A Volta ao Algarve prossegue esta quinta-feira, com a primeira chegada em alto: a segunda etapa liga Portimão ao Alto da Fóia, num percurso de 147.2 quilómetros que promete espetáculo, à semelhança da última tirada, entre Faro e o alto do Malhão.